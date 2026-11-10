6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं नेपाल के 2 गांव, घरों पर लटकते हैं सिर्फ ताले, सैकड़ों सालों से हैं मजबूर

भारत के बॉर्डर से लगे नेपाल में कुछ ऐसे भी गांव हैं जो साल के 6 महीनों तक सुनसान रहते हैं, वहां कोई नहीं रहता. जैसे भारत में लोग दिपावली मनाते हैं वैसे ही नेपाल में तिहार पर्व मनाया जाता है. जब नेपाल में लोग तिहार का जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को रंग-बिरंगा टीका लगाते हैं और गेंदे तथा मखमली फूलों की मालाएं पहनाते हैं, तब नेपाल के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित गांवों के लोगों के लिए अपना घर छोड़ने का वक्त होता है. अपने-अपने परिवार के साथ कहीं और जाने से पहले इन लोगों को अपनी फसल को सुरक्षित रखना होता है और घर से दूर बिताने वाले छह महीनों के लिए तैयारी करनी होती है.

सर्दी की वजह से छोड़ना पड़ता है घर

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार असामान्य रूप से लंबी सर्दियों के दौरान, छह महीने तक टिंकर और छंगरू गांव के लोग भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का सामना करते हैं. चीन और भारत के साथ लगी नेपाल की सीमाओं पर यह दोनों गांव स्थित हैं. यहां लंबे समय तक जमीन पर बर्फ जमी रहती है, जिससे इन दोनों गांवों में रहना मुश्किल हो जाता है. इन कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए, यहां के निवासी आने वाले हफ्तों में अपने गाँव छोड़कर कुछ समय के लिए दारचुला के जिला मुख्यालय 'खलंगा' और निचले इलाकों में चले जाएंगे.

रिपोर्ट के अनुसार टिंकर में 75 घर हैं और छंगरू में 124. इनकी कुल आबादी लगभग 1,200 है. ये दोनों गांव नेपाल के दारचुला जिले की ब्यास ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड 1 में आते हैं. नवंबर के मध्य तक, ये दोनों गांव पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और अगले छह महीनों तक ऐसे ही रहेंगे.

ये परिवार जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, पशुओं के लिए चारा काटते हैं और सुखाते हैं, तथा सूखी पत्तियां जमा करते हैं. इन पत्तियों का इस्तेमाल वे अगले साल के अप्रैल में वापस लौटने पर बिछावन के रूप में करते हैं. चूंकि वे अप्रैल तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए परिवार तिहार पर्व के साथ सब कुछ मैनेज करने की जल्दी में होते हैं.

हर साल की यही कहानी, भारत के रास्ते होता है पलायन

यह मौसमी प्रवास है जिसे स्थानीय भाषा में 'कुंचा सरने' कहा जाता है और यह हर साल होता है. घर छोड़ने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है. लोगों को पर्याप्त भोजन जमा करना होता है, अपने पशुओं के लिए इंतजाम करना होता है. खेतों को इस तरह तैयार करना होता है कि वापस लौटने पर खेती का काम तुरंत शुरू किया जा सके. पूरी सर्दियां उनके घर बंद रहेंगे, घरों पर ताले लटके होंगे और गांवों में सन्नाटा पसरा रहेगा. खास बात है कि ये गांव वाले जाने से पहले ही धनिया और सरसों के साग के बीज बो देते हैं, ताकि जब वे वापस लौटेंगे, तब तक इनमें अंकुर निकल आएंगे और अप्रैल तक ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे.

भारतीय क्षेत्र से होकर मैदानी इलाकों तक पैदल जाने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है. रिपोर्ट के अनुसार एक किसान ने बताया कि हम जहां भी जाते हैं, दूध देने वाली गायों को अपने साथ ले जाते हैं. हम अन्य जानवरों को चरवाहों की देखरेख में रास्ते में उन स्थानों पर छोड़ देते हैं जहां अच्छी चराई होती है. जब हम लौटते हैं तो हम उन्हें अपने साथ वापस लाते हैं.

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