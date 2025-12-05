विज्ञापन
भारत-रूस दोस्ती, आतंकवाद और न्यूक्लियर प्लांट... मोदी-पुतिन ने अपने साझा बयान में क्या कहा?

PM Modi-Putin Meeting: 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित हुआ. इस शिखर सम्मेलन की टाइमिंग बहुत बहुत अहम है.

PM Modi-Russia President Putin Joint Statement: राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी की बैठक हैदराबाद हाउस में हुई

 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक के बाद एक साझा बयान में पीएम मोदी ने रूस और भारत की सदाबहार दोस्ती की बात की और उसे सींचने में पुतिन के नेतृत्व की तारीफ की. पीएम मोदी ने यहां आतंकवाद और पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में रूस ने सहयोग किया है, पहलगाम या क्रोकस सिटी हॉल पर कायरपूर्ण हमला इन सबका जड़ एक ही है, आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है. इसके बीच वैश्विक एकता ही हमारी ताकत है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह चमक रही है.

पीएम मोदी ने अपने बयान में यूक्रेन में शांति की भी बात की. उन्होंने कहा, "भारत ने शुरू से ही यूक्रेन मुद्दे पर शांति की वकालत की है. हम इस मामले के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं. भारत हमेशा अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा."

वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं. हमारे आपसी रिश्ते आर्थिक सहित सभी जगह मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऑयल, गैस जैसी वैसी सभी चीजें देने के लिए तैयार हैं, जो भारत के विकास के लिए जरूरी है. एनर्जी के लिए हम सभी तरह के सहयोग करना चाहते हैं.

राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, "हम सबसे बड़े भारतीय न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं. छह में से तीन रिएक्टर पहले ही इनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं. 4 अभी निर्माणाधीन हैं. यह भारत की फैक्ट्रियों और घरों को क्लीन इनर्जी देने में मदद करेंगे."

