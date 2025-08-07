उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर पीएम मोदी-जेपी नड्डा लेंगे फैसला, NDA बैठक के बाद बोले रिजिजू, राहुल पर साधा निशाना

आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुरुवार को संसद भवन परिसर में एनडीए के फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देने का निर्णय हुआ. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के लिए राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया. उन्होंने ये भी बताया कि SIR के मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती.

बैठक में एनडीए के ये नेता शामिल हुए

संसद भवन में हुई एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु के अलावा शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, मिलिंद देवड़ा, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, राम मोहन, लल्लन सिंह, अपना दल (एस) नेता अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले आदि शामिल हुए. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एक दिन पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बिना शर्त समर्थन दे चुके हैं

सांसदों को वोटिंग का तरीका सिखाने पर जोर

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे और 9 अगस्त को मतदान होगा. राजनाथ सिंह के कमरे में हुई बैठक के बाद रिजिजू ने बताया कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि सांसदों को वोट डालने का सही तरीका सिखाया जाए ताकि कोई भी वोट निरस्त न हो. उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है और पार्टियों द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जाता, इसलिए सांसदों की ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

SIR के विरोध पर बोले, पहली बार नहीं हो रहा

बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि SIR पहले कई बार हुआ है. स्वतंत्रता के बाद कई बार ऐसा किया जा चुका है. महाराष्ट्र में भी किया गया था. उन्होंने कहा कि जब लोकसभा के नतीजे आए आया तो विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में उसकी तारीफ भी की थी. लेकिन विधानसभा के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं.

संसद में SIR पर चर्चा क्यों नहीं, बताया

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रियाओं के नियमों एवं परिपाटी के तहत SIR मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है. सब जानते हैं कि SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. विपक्ष जो विषय उठाने का प्रयास कर रहा है, वह स्पष्ट रूप से अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती.

राहुल गांधी पर रिजिजू का पलटवार

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला कर रहे हैं. राहुल गांधी आज आयोग पर हमला कर रहे हैं, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था. वो अपनी पुरानी बातें दोहरा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को नहीं मानती है. आप इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पर अटैक करते हैं तो आप सीधा-सीधा लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एक NGO द्वारा बनाई गई रिपोर्ट दिखा रहे हैं. हमें है कि वह NGO किसने बनाया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कर्नाटक का मामला उठाया है, उस पर खुद कर्नाटक के नेता कह रहे हैं कि इतना "बकवास" कोई नेता नहीं बोला है.

'चुनाव पक्ष में नहीं तो सवाल उठाते हैं'

संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि संसद में नियमों के अनुसार ही चर्चा हो सकती है. ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं हो सकती जो नियमों के दायरे में नहीं आते. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कई बार हुआ है कि विपक्ष ने अपने पक्ष में आए चुनावी नतीजों की तारीफ की है, लेकिन जब परिणाम उनके खिलाफ जाते हैं तो वे उन पर सवाल उठाते हैं.