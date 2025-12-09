विज्ञापन
विशेष लिंक

NDA संसदीय दल की बैठक में बंगाल चुनाव पर मंथन, PM मोदी ने सांसदों को दिया ये टास्क

प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि देश अब पूरी तरह ‘रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस’ के दौर में है, जहाँ सुधार तेज़ी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं. बैठक में बंगाल चुनाव पर भी चर्चा हुई.

Read Time: 2 mins
Share
NDA संसदीय दल की बैठक में बंगाल चुनाव पर मंथन, PM मोदी ने सांसदों को दिया ये टास्क
NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को माला पहनाते सांसद.
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. इसके लिए सभी राजनीतिक दलें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट चुकी है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कई बातें की. पश्चिम बंगाल चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जीत के बाद बंगाल की बारी है. 
गंगा बिहार से बंगाल जाती है. पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करनी है. 

बैठक में पीएम मोदी बोले- देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर में

सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि देश अब पूरी तरह ‘रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस' के दौर में है, जहाँ सुधार तेज़ी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया कि सरकार के सभी सुधार नागरिक-केंद्रित हैं- सिर्फ़ आर्थिक या राजस्व बढ़ाने वाले नहीं. इनका उद्देश्य है लोगों की रोज़मर्रा की दिक़्क़तें दूर करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें.

सांसद आम लोगों की समस्याएं सक्रिय रूप से साझा करेंः PM मोदी

  1. NDA संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से आग्रह किया कि वे आम लोगों की वास्तविक समस्याएँ सक्रिय रूप से साझा करें, ताकि रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस हर घर तक पहुँचे और रोज़मर्रा की परेशानियाँ खत्म हो सकें.
  2. उन्होंने कहा कि वे 30–40 पन्नों वाले फॉर्म और बेवजह के कागज़ी काम की संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं. ज़रूरत है कि सेवाएँ नागरिकों के दरवाज़े तक पहुँचें और बार-बार एक ही जानकारी जमा करने की मजबूरी खत्म हो.
  3. प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि सरकार ने नागरिकों पर भरोसा जताते हुए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था दी थी, और यह व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में बिना किसी दुरुपयोग के सफल रही है. उन्होंने कहा कि Ease of Life और Ease of Doing Business — दोनों ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi On Bengal Election, West Bengal Elections, West Bengal Elections 2026, NDA Parliamentary Party Meeting
Get App for Better Experience
Install Now