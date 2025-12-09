NDA संसदीय दल की बैठक में बंगाल चुनाव पर मंथन, PM मोदी ने सांसदों को दिया ये टास्क

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. इसके लिए सभी राजनीतिक दलें अपनी-अपनी तैयारियों में जुट चुकी है. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कई बातें की. पश्चिम बंगाल चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जीत के बाद बंगाल की बारी है.

गंगा बिहार से बंगाल जाती है. पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करनी है.

बैठक में पीएम मोदी बोले- देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर में

सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि देश अब पूरी तरह ‘रिफ़ॉर्म एक्सप्रेस' के दौर में है, जहाँ सुधार तेज़ी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया कि सरकार के सभी सुधार नागरिक-केंद्रित हैं- सिर्फ़ आर्थिक या राजस्व बढ़ाने वाले नहीं. इनका उद्देश्य है लोगों की रोज़मर्रा की दिक़्क़तें दूर करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें.

Earlier today, attended a meeting of NDA MPs. We discussed various issues, notably ways to further our good governance agenda to realise our dream of a Viksit Bharat. pic.twitter.com/h9Fo6o1BUo — Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2025

सांसद आम लोगों की समस्याएं सक्रिय रूप से साझा करेंः PM मोदी