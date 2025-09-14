75वें जन्मदिन पर MP के धार में होंगे PM मोदी, किसानों और महिलाओं को देंगे ये खास 'रिटर्न गिफ्ट'

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में रहेंगे. मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में 17 सितंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम तय है. इस दिन प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल पार्क (PM MITRA) का भूमि पूजन करेंगे. कपास आधारित उद्योगों पर आधारित यह पार्क 6 लाख किसानों को फायदा देगा. इसके अलावा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे.

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर उनकी पहुंच को बेहतर करना, गुणवत्तापूर्वक देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है. इसके अलावा महिलाओं के लिए कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत होगी.

जानिए क्या है PM मित्र पार्क

पूरे देश में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के अनुरूप यह पार्क “फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और विदेश” की संपूर्ण वैल्यू चैन बनायेगा. किसानों से प्राप्त कच्चा कपास उद्योगों में धागा बनेगा, वहीं से वस्त्र और परिधान तैयार होंगे और यही उत्पाद विदेशों तक जाएंगे.

इस तरह पूरी वैल्यू चैन एक ही स्थान पर पूरी होगी. यही इस पार्क की विशिष्टता होगी और अन्य पार्कों में आदर्श बनायेगी. करीब 2,158 एकड़ में विकसित हो रहा पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है.

PM मित्र पार्क में पानी-बिजली, सड़क सहित अन्य सभी सुविधाएं

यहां 20 MLD का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र, पानी और बिजली की पुख्ता आपूर्ति, आधुनिक सड़कें और 81 प्लग-एंड-प्ले यूनिट्स जैसी व्यवस्थाएँ विकसित की जा रही हैं.

आदर्श औद्योगिक नगर बनेगा पीएम मित्र पार्क

श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक सुविधाएं इसे केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि आदर्श औद्योगिक नगर का रूप देती हैं. निवेशकों ने भी भरोसा जताते हुए पीएम मित्रा पार्क में अब तक 27 हजार 109 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव दिये हैं. यह निवेश उद्योगों की स्थापना के साथ स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगा.

वस्त्र क्षेत्र के बड़े संगठनों और उद्योग समूहों ने यहां निवेश करने की इच्छा जताई है. इससे न केवल प्रदेश को औद्योगिक लाभ मिलेगा, बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा. धार से तैयार वस्त्र और परिधान अब सीधे ग्लोबल मार्केट में पहुंचेंगे.

कॉटन कैपिटल है MP, 40 फीसदी का योगदान

भारत में जितना जैविक कपास उत्पादन होता है उसमें मध्यप्रदेश का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है. पीएम मित्र पार्क किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं का जीवन बदलने वाली औदयोगिक परियोजना है. कपास उत्पादक किसान अब सीधे कपास आधारित उद्योगों से जुड़ जायेंगे, जिससे मध्यप्रदेश का कपास केवल फसल न रहकर प्रदेश की औद्योगिक पहचान बनेगा.

मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश के मालवा अंचल के जिलों में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है. इनमें प्रमुख रूप से इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा और बुरहानपुर शामिल हैं.

पिछले तीन वर्षों में कपास उत्पादन की स्थ‍िति अच्छी रही है. वर्ष 2022-23 में 8.78 लाख मीट्रिक टन, 2023-24 में 6.30 लाख मीट्र‍िक टन और 2024-25 में 5.60 लाख मीट्र‍िक टन कपास उत्पादन हुआ.

पीएम मित्र पार्क के लिए धार को ही क्यों चुना गया?

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में भी कपास की अच्छी फसल ली जाती है. देश में ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन में मध्यप्रदेश प्रसिद्ध‍ि पा चुका है. यही वजह है कि वस्त्र उद्योग के लिए मध्यप्रदेश सबसे उपयुक्त राज्य साबित हुआ है. इसी पृष्ठभूमि के आधार पर धार को पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए चुना गया है.

महिलाओं के लिए सौगात

पीएम मोदी मध्य प्रदेश के अपने दौरे में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके अंतर्गत पूरे देश में 75 हजार स्वास्थ्य शिविर आयुष्यमान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे.

इनमें महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. सभी आंगनबाड़ियों में पोषण माह मनाया जाएगा जिसका उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है.

मातृ वंदना योजना की किस्त भी होगी जारी

इनके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्तों का सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा. साथ ही, पोषण माह 2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ भी किया जाएगा ‘सुमन सखी' चैटबॉट सेवा का लोकार्पण होगा. यह चैटबॉट महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा

‘एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधों का वितरण भी होगा. स्किन सेल स्क्रीनिंग कार्ड का वितरण किया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में ‘आदि सेवा पर्व' की शुरुआत भी होगी.

