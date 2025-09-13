675 करोड़ के प्रोजेक्ट, 50 हजार बुर्जुगों को पेंशन... PM मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में खास होगा सेवा पखवाड़ा

PM Modi Birthday Seva Pakhwada: दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी PM मोदी के जन्मदिन पर होने वाले सेवा पखवाड़ा को खास बनाने जा रही है. दिल्ली सरकार ने सेवा पखवाड़ा मनाने के लिए पूरे सप्ताह कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है. शनिवार को उसकी तैयारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाता है. इस बार 16 सितंबर से लेकर 2 अक्तूबर तक कई कार्यक्रम किए जाएंगे.

17 को अमित शाह करेंगे 675 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

16 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और इसी दिन 22 भाषाओं में जन्मदिन गीत को भी गाया जाएगा. जबकि 17 सितंबर को खुद गृहमंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में करीब 675 करोड़ के विकासकार्यों का शुभारंभ करेंगे. इसमें 5 अस्पतालों के नए OPD बिल्डिंग का शुभारंभ और 101 आरोग्य मंदिर का शुभारंभ शामिल है. यही नहीं 50 हज़ार बुजुर्ग पेंशन भी एक साथ जारी की जाएगी..

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विकसित भारत – विकसित दिल्ली के लक्ष्य को नई गति और दिशा देने वाला सिद्ध होगा।



इस दौरान राजधानी में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ, अत्याधुनिक स्वास्थ्य… pic.twitter.com/X7SzWqHEBt — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 13, 2025

75 हाईटेक ड्रोन सौंपे जाएँगे

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौक़े पर यानि 17 सितंबर को डिपेराचमेंट आफ टेक्निकल और ट्रेनिंग की ओर से बनाए गए अत्याधुनिक ड्रोन को भी सौंपा जाएगा. इनमें 15 ड्रोन दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा.

18 सितंबर को 70 डिप्लोमैट करेंगे पौधरोपण

सेवा पखवाड़ा के मौक़े पर 18 सितंबर को 70 राजदूत दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की शुरुआत करेंगे. यही नहीं इसी दिन दिल्ली का नया मास्टर प्लान को भी जारी किया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि इस एक पखवाड़े में कई विकास कार्यों को शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट का शुभारंभ करें.. यही वजह है कि इस पखवाड़े को मनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है.