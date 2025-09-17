विज्ञापन
विशेष लिंक

'मैंने पीएम मोदी से बहुत कुछ सीखा है', पीयूष गोयल ने कही दिल की बात

पीयूष गोयल बोले, "प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास जीता है. एक निडर और साहसी नेता, जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
'मैंने पीएम मोदी से बहुत कुछ सीखा है', पीयूष गोयल ने कही दिल की बात

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर देशभर के नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. उन्हें 27 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है.उनका बेदाग 50 वर्षों का जीवन देश की सेवा में, जनता की सेवा में गुजरा है. उन्होंने निष्पक्ष तरीके से हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे इसको मंत्र मानकर देश की सेवा की है."

'देश के निर्माण को प्राथमिकता दी'

पीयूष गोयल ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धांत, उनके परिवर्तनकारी सोच और विचारों को जब हम देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि किस प्रकार से पिछले 24 साल में पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर 11 वर्षों से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने राष्ट्र के विकास को देश के निर्माण को प्राथमिकता दी है.

'लोक-कल्याण की सोच'

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा, "देश के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं - कोयल की खदानें, टेलीकॉम लाइसेंस, जिन सब चीजों पर पहले भ्रष्टाचार के कांड होते थे. आज उन सब चीजों में पारदर्शिता आई है. ईमानदार व्यवस्था लाना, ऑक्शन/नीलामी के माध्यम से सरकारी खजाने में पैसा जमा करना, जो जनता और लोक-कल्याण के इस्तेमाल में हो सके यह उनकी सोच रही है."

'मेरा सौभाग्य रहा है कि उनसे बहुत कुछ सीखा'

पीयूष गोयल ने उनके साथ काम करने के सवाल पर कहा, "मेरा सौभाग्य रहा है कि उनसे बहुत कुछ सीखा है -- हर विषय की गंभीरता से उसके गंभीरता में जाना, हर विषय में गुणवत्ता लाना, हाई क्वालिटी हो, छोटी-छोटी चीजों पर नजर रखना - कैसे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को महत्व देना, कैसा जिम्मेदार नेतृत्व हो. कैसे उद्योग जगत को और बल देना, उद्योग जगत को साझेदार के तौर पर देश के विकास में साथ में देखना - पीएम मोदी ने हमेशा जनता पर विश्वास किया है."

'प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास जीता'

पीयूष गोयल बोले, "प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास जीता है. एक निडर और साहसी नेता, जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है. मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले अमृत काल के 22 वर्षों में देश नई ऊंचाइयों तक जाएगा, एक विकसित भारत समृद्ध भारत के रूप में उभरेगा."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi 75th Birthday, Piyush Goyal At NDTV, Piyush Goyal BJP, Piyush Goyal, Piyush Goyal Om Pm Modi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com