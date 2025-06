LIVE: उड़ान भरते ही अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान, 242 यात्रियों के सवार होने की खबर

गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक यात्री विमान क्रैश होने की खबर है. यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. जानकारी के अनुसार इस विमान पर 242 लोग सवार थे. एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आसमान में धुएं का गुबार जोरदार धमाके की आवाज ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी. पैसेंजर की लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी नाम बताया जा रहा है. 2D उनका सीट नंबर था.

एयर इंडिया की तरफ से भी ट्वीट कर घटना की पुष्टि की गई है. विमान संख्या AI171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. इस विमान की क्षमता 300 से अधिक यात्रियों की बताई जा रही है.

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025. At this moment, we are ascertaining the details and will share further updates at the earliest on https://t.co/Fnw0ywg2Zt and on our X handle (https://t.co/Id1XFe9SfL).



