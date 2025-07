बारिश में गुरुग्राम का बुरा हाल, 'तैरती' दिखीं गाड़ियां, पानी-पानी हुए शहर के 5 वीडियो देखिए

बीते दिन दिल्ली-एनसीआर में जमकर बारिश हुई. लोग भीषण गर्मी में मानसून का इतंजार कर रहे थे, लेकिन कल हुई बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी. गुरुग्राम की बात करें तो यहां जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे कई किलोमीटर तक लोग जाम में जूझते हुए नजर आए. समस्या तो तब और बढ़ गई जब पानी में वाहन बंद हो गए और धक्का लोगों को लगाना पड़ा.

#WATCH | Haryana: Severe waterlogging witnessed in several parts of Gurugram, as the city continues to receive heavy rain.



(Visuals from Sheetla Mata Road) pic.twitter.com/1x42534NOk — ANI (@ANI) July 9, 2025

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कमर तक सड़क पर पानी है. लोग बाइक और कार को धक्का मार कर हटा रहे हैं. रातभर गुरुग्राम में बारिश होती रही. ऐसी तस्वीरें लगभग हर इलाके से सामने आईं हैं.

#WATCH | Haryana: Traffic slows down in several parts of Gurugram, following continuous rainfall and waterlogging in parts of the city.



(Visuals from the Cyber city area shot at around 10:55 pm) pic.twitter.com/Ze0P8TMaM7 — ANI (@ANI) July 9, 2025

पानी भरने से ट्रेफिक स्लो हो गया, जिसकी वजह से कई लंबा किलोमीटर का जाम लग गया. एक तो सड़क पर पानी ऊपर से जाम, लोगों की समस्या डबल हो गई. एक किमी चलने के लिए घंटों का समय लग रहा था.

#WATCH | Haryana: Severe waterlogging witnessed in several parts of Gurugram, as the city continues to receive heavy rain.



(Visuals from Sheetla Mata Road) pic.twitter.com/vRD5JMXrtu — ANI (@ANI) July 9, 2025

कार और बाइक ही नहीं बल्कि बस को भी लोगों ने धक्का मार कर हटाया. वीडियो में दिख रहा है कि कि कैसे कई लोग बस को धक्का मार कर आगे ले जा रहे हैं.

#WATCH | A truck has been stuck in a ditch at Gurugram's Southern Peripheral Road since last night. The ditch was formed when a part of the road caved in while the truck was travelling on it. pic.twitter.com/8qZbpQ9gWf — ANI (@ANI) July 10, 2025