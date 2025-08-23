विज्ञापन
गुरुग्राम: मार्बल मार्केट में लिफ्ट में फंसने से मजदूर की मौत, आत्महत्या की आशंका

आशंका जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या की है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

  • गुरुग्राम के सेक्टर-34 के मार्बल मार्केट में लिफ्ट में गर्दन फंसने से मजदूर राजेश की मौत हुई है.
  • मृतक राजेश राजस्थान के चूरू जिले के निवासी थे और वहीं शॉप नंबर-1 में काम करते थे.
  • पुलिस की जांच में पता चला है कि राजेश आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव से जूझ रहा था.
गुरुग्राम के सेक्टर-34 स्थित मार्बल मार्केट में एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई. मृतक की पहचान राजस्थान के चूरू जिले निवासी राजेश के रूप में हुई है, जो शॉप नंबर-1 में रहकर वहीं काम करता था. गुरुवार देर शाम बिल्डिंग मटेरियल ढोने वाली लिफ्ट में गर्दन फंसने से राजेश की मौत हो गई. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राजेश लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. जांच अधिकारी राजू धनखड़ के अनुसार, राजेश के सहकर्मियों ने बताया कि वह मेहनती था. लेकिन मानसिक दबाव में था. आशंका जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या की है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

फिलहाल पुलिस ने राजेश के परिजनों को सूचना दे दी है और वे राजस्थान से गुरुग्राम पहुंच रहे हैं. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी. शॉप मालिक और सहकर्मियों से पूछताछ जारी है ताकि घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके.

