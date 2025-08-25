VIDEO: गुरुग्राम की सड़कों को चकाचक करने क्यों निकले विदेशी, बेझिझक उठाई झाड़ू

गुरुग्राम में रहने वाले विदेशी नागरिकों ने रविवार को शहर की सड़कों और नालियों की सफाई के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया. सर्बिया के एक विदेशी नागरिक, लाजर ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने घरों और दुकानों के आसपास कम से कम दो मीटर का क्षेत्र साफ़ करें.

लाजर ने कहा कि भारत एक अद्भुत देश है, लेकिन यहां के लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके घर के बाहर क्या हो रहा है. सभी लोगों को को अपने घर या दुकान के दो मीटर के दायरे को साफ़ रखना चाहिए. हम अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं. यह विचार इसलिए आया क्योंकि यह धरती खूबसूरत है. भारत अद्भुत है. बस समस्या यह है कि लोगों को अपने घर के बाहर की चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए. भारतीय लोग दुनिया के सबसे साफ़-सुथरे लोगों में से हैं.

लाजर ने आगे बताया कि उन्होंने दस दिन पहले स्वच्छता अभियान शुरू किया था और पूरे भारत में छोटे-छोटे सफाई अभियानों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने कहा, मैंने यह अभियान केवल 10 दिन पहले शुरू किया है. इससे पहले, मैं पूरे भारत में, जैसे तमिलनाडु, बैंगलोर और ऋषिकेश में, छोटे-छोटे सफाई अभियान चला रहा था.

"हर जगह ढेर सारा कचरा होता है"

इस बीच, फ्रांस की मटिल्डा ने भारत के प्रति अपने प्रेम का इज़हार किया और कहा कि गुरुग्राम में सफ़ाई की कमी देखकर उन्हें निराशा हुई. उन्होंने एएनआई को बताया, "भारत अद्भुत है. मुझे इस देश से प्यार है. लेकिन यह बहुत दुखद है कि कभी-कभी हर जगह ढेर सारा कचरा होता है."

इससे पहले जुलाई में, हरियाणा सरकार ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, गुरुग्राम शहर में सफ़ाई और कुशल जल निकासी व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने पर ज़ोर दिया था. गुरुग्राम के प्रमुख नागरिकों के साथ एक बैठक में, हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने अधिकारियों को प्राप्त सुझावों के आधार पर नई योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए.