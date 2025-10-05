पवन सिंह का पत्नी ज्योति के साथ रिश्ता बचेगा या टूटेगा? 2 दिन बाद अहम गवाही; जानें पूरी कहानी

Pawan Singh Jyoti Singh Divorce Case: भोजपुरी के 'पावर स्टार' कहे जाने वाले पवन सिंह इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं. या यूं कहे कि चर्चा पावर स्टार पवन सिंह से दो हाथ आगे ही चल रहा है. पिछले कई दिनों से वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड पर चल रहे हैं. बात चाहे उपेन्द्र कुशवाहा के दिल्ली आवास जाकर पैर छूने का मामला हो या पूर्व में तेजप्रताप यादव का पैर छूने का मामला. हाल ही में आरा के पूर्व सांसद सह केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से माफी मांगने का मामला भी खूब चर्चा में रहा. लगातार सुर्खियों में बने पवन सिंह आज एक नए मामले से सुर्खियों में हैं. आज पवन सिंह जिस कारण सुर्खियों में हैं, वो उनका बेहद निजी मामला है. उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद से जुड़ा नया बवाल सामने आया है.

पति से मिलने लखनऊ पहुंची ज्योति का पुलिस ने किया स्वागत

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पूर्व घोषित अपने कार्यक्रम के अनुसार रविवार को पति से मिलने लखनऊ वाले घर पर पहुंचीं. जहां उनका स्वागत पुलिस बल के साथ किया गया. लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित सेलिब्रिटी गार्डन अपार्टमेंट में पवन सिंह का फ्लैट है. रविवार को ज्योति जैसे ही वहां पहुंची तो उनको रोकने पुलिस आ धमकी. उनको डिटेन करने की कोशिश की शुरू हुई.

आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है पवन और ज्योति का तलाक केस

पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा व्यवहार न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है. पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए 2021 में अर्जी दी थी, जिसका केस संख्या 354/21 है. इस संदर्भ में ज्योति सिंह की ओर से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाधर पाण्डे से बात करने पर उन्होंने बताया कि केस पवन सिंह के द्वारा किया गया है और हम लोग उसको ज्योति सिंह की ओर से लड़ रहे हैं.

ज्योति के वकील ने बताया- 8 अक्टूबर को अहम सुनवाई

ज्योति सिंह के वकील ने आगे कहा कि उनको मेंटेनेंस के लिए भी डिफेंड कर रहे हैं. अधिवक्ता गंगाधर पांडे ने बताया कि पवन सिंह की ओर से सारी गवाही की सारी प्रक्रिया उनके अधिवक्ता द्वारा पूरी कर ली गई है. मगर ज्योति सिंह की ओर से दो गवाही कराई गई है जिसमें मुख्य गवाही ज्योति सिंह की अभी होनी बाकी है. जो संभवत 8 अक्टूबर को हो सकती है.

पुलिस अधिकारियों के साथ ज्योति की बहस

पवन सिंह के आवास पर पहुंचीं ज्योति सिंह ने कहा कि आप मुझे किस मामले में या किस जुर्म में गिरफ्तार कर रही हैं? पहले ये स्पष्ट करें तो महिला पुलिस ने कहा कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है बल्कि आपको थाने चलकर बैठना होगा. इस दौरान पवन सिंह की पत्नी और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई.

'पति के घर आने पर हो रही है FIR'



भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंचीं. पुलिस को देखकर फूट-फूटकर रो पड़ीं. ज्योति ने आरोप लगाया कि पति के घर आने पर उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है.#PawanSingh | #JyotiSingh pic.twitter.com/6hQOIZNuQm — NDTV India (@ndtvindia) October 5, 2025

मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मेरी लाश जाएगी...

पुलिस के बार-बार समझाने पर भी ज्योति सिंह ने थाने पर जाने से मना कर दिया और स्पष्ट रूप से यह कहा कि अगर मुझे ले जाना चाहती हैं तो एफआईआर कर वारंट लाइए. तभी मैं यहाँ से जाऊंगी. ये मेरे पति का घर है और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली अगर मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाया गया तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी.

ज्योति ने आगे कहा कि मैं एक शरीफ घर की बेटी हूं, एक शरीफ घर की बहू हूं. अगर मुझे किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और सबको भुगतना पड़ेगा.

ज्योति ने कहा- लोगों के कहने पर यहां आई

ज्योति सिंह ने सारा मामला सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है. लाइव वीडियो में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं यहां पर आप सबों के बोलने पर आई हूं कि भाभी यह आपका घर है. आप क्यों नहीं आती हैं देखते हैं कौन क्या करता है? कौन आपको कैसे निकालता है और मुझसे ये पूछा गया था कि चुनाव के बाद आप क्यों नहीं आए?

चुनाव में दूसरी महिला के साथ होटल में रहते थे पवन, पत्नी का आरोप

इस पर ज्योति ने कहा कि आज मैं बताना चाहती हूं कि पवन सिंह ने मुझे चुनाव के समय इस्तेमाल किया. मैंने उनके चुनाव के लिए मदद की, प्रचार किया और उसी समय वो दूसरी औरत के साथ होटल में जाते थे. चुनाव के बाद दूसरी औरत के साथ होटल में जाना. कोई भी शरीफ महिला या पारिवारिक महिला बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. इस वजह से मैं यहां से चली गई.

ज्योति के भाई ने बताया- लखनऊ वाले फ्लैट पर क्या कुछ हुआ?

मामले में ज्योति सिंह के भाई दुर्गेश ने कहा- सुबह हम बहन के साथ सेलिब्रिटी गार्डन आए थे. डेढ़ घंटे हम सब को लॉबी में इंतजार कराया गया. फिर बहन से पवन जी की मुलाकात हुई है. वो लोग डेढ़ घंटे एक-दूसरे से बात किए. लेकिन, उसके बाद पवन चले गए. फिर पवन जी के बड़े भाई आए हम सब पर चिल्लाने लगे.

दुर्गेश ने आगे बताया कि उसके बाद पुलिस आ गई. हम लोगों से यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है. पुलिस हमको और मेरी बहन को धमकी दे रही है. पुलिस हम पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रही है. बहन ज्योति का कहना है कि वह यहां से नहीं जाएगी.

पत्नी ने पूछा- ऐसे समाज कल्याण करेंगे नेता बनकर

ज्योति ने आगे कहा कि जब आज मैं अपने पति के घर आई हूँ तो मुझे डिटेन किया जा रहा है. प्रताड़ित किया जा रहा है. क्या ऐसे ही पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह समाज का कल्याण करेंगे. ऐसे ही महिला का उद्धार करेंगे जो अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो समाज के साथ क्या न्याय करेगा?

वीडियो आने के बाद नई चर्चा शुरू

राजनीति में आने के बाद उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छे नेता बन पाएंगे और सामाजिक न्याय की धारा से जुड़ पाएंगे. ज्योति सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद गली-मोहल्ले, चौक-चौराहों पर एक बार फिर से लोगों को गपियाने का मौका मिल गया है और लोग कह रहे हैं देख रहा है न विनोद बीजेपी में कैसे कैसे लोग नेता बनने चले आए हैं?

8 अक्टूबर को आ सकता है कोर्ट का फैसला

अब देखना दिलचस्प यह होगा के ज्योति सिंह वाले मामले में क्या नया मोड़ आता है? क्या पूर्व से चला आ रहा पवन सिंह और ज्योति सिंह आरा व्यवहार न्यायालय में मेंटेनेंस का केस जारी रहेगा. और आने वाले 8 अक्टूबर को ज्योति सिंह के बयान के बाद व्यवहार न्यायालय का क्या फैसला आता है. या उसके अतिरिक्त और नए केस लादकर ज्योति सिंह को फंसाने की कोशिश की जाएगी.

मामले में लखनऊ गोल्फ सिटी पुलिस चौकी प्रभारी ने कहा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया है. ज्योति सिंह को शांत कराया गया और सुरक्षा की दृष्टि से अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है.

पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं ज्योति सिंह

पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. लेकिन शादी के एक साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि, शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय पवन सिंह को पत्नी को साथ ले आए थे. लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों बाद फिर दोनों में दूरियां बढ़ गई.

यह भी पढ़ें - फूट-फूटकर रोती दिखीं पवन सिंह की पत्नी, लखनऊ मिलने पहुंचीं तो भोजपुरी स्टार ने बुला ली पुलिस, VIDEO