Analysis: क्या राहुल गांधी की यात्रा बिहार चुनाव पर डालेगी असर?

16 दिनों में राहुल की यात्रा 25 जिलों से गुजरी और उसने 110 विधानसभा सीटों को कवर किया. 1,300 किलोमीटर लंबी मतदाता अधिकार रैली एक तमाशा कम और एक चिंतन ज्‍यादा लग रही थी.

  • राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिनों की मतदाता रैली के दौरान 25 जिलों के 110 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया.
  • कांग्रेस पार्टी बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतकर महागठबंधन की सबसे छोटी सदस्य बनी हुई है>
  • बिहार में कांग्रेस का संगठन, स्थानीय नेतृत्व कमजोर और पार्टी को जातीय विविधता के नेताओं को आगे लाना होगा.
पटना:

जब राहुल गांधी ने इस साल अगस्‍त में बिहार की धूल भरी गलियों होते हुए गुजरे तो उस समय न तो वह एक राजनीतिक परिवार के वशंज के तौर पर थे और न ही किसी भटकती पार्टी के नेता के तौर पर थे बल्कि वह यहां पर एक अकेले यात्री के रूप में आए थे. एक ऐसा यात्री जिसे मतदाताओं की बेचैनी के बीच अधिकार और विश्वास जैसे शब्दों की गूंज को परखना था. इस यात्रा में न सिर्फ राहुल अपने पैरों को फैला रहे थे बल्कि वह उस राज्‍य में कांग्रेस पार्टी की उन यादों को भी ताजा कर रहे थे जो एक अतीत बन चुकी है, एकदम किसी भूत की तरह. 

25 जिलों से गुजरे राहुल 

16 दिनों में राहुल की यात्रा 25 जिलों से गुजरी और उसने 110 विधानसभा सीटों को कवर किया. लेकिन 1,300 किलोमीटर लंबी मतदाता अधिकार रैली एक तमाशा कम और एक चिंतन ज्‍यादा महसूस लग रही थी. यह एक ऐसा यात्रा लगी जिसने यह याद दिलाया कि राजनीति, अपने मूल में, अजनबियों के साथ तब तक चलने के बारे में है जब तक कि वे अजनबी न रह जाएं.  इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों जैसे, स्टालिन, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के साथ, राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की है. 

राहुल की यह मतदाता अधिकार रैली राज्‍य की उन सात सीटों तक पहुंची जहां पर साल 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी. उस चुनाव में कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थीं. यह आंकड़ा भले ही मामूली नजर आता हो लेकिन यह याद दिलाने के लिए काफी है कि जमीन पर मौजूदगी कभी-कभी गठबंधन और मतदान के अंकगणित को बदल सकती है. 

एक वीरान हवेली सी कांग्रेस 

बिहार में कांग्रेस पार्टी वर्षों से एक वीरान हवेली जैसी ही है जिसके कमरे बरकरार हैं, विरासत भी निर्विवाद है लेकिन इसकी दीवारें खामोशी से गूंजती हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनावों में मिलीं 19 सीटें झिलमिलाहट से भी कम थीं. एक समय था जब पार्टी का तिरंगा कभी पूरे इलाकों को ढंक लेता था. क्या राहुल की यह रैली, मोटरबाइक की सवारी और देर रात के पड़ावों, वोटों की चोरी के आरोपों और आवाज उठाने के वादे के साथ, वह चिंगारी बन सकती है जो एक अवशेष को प्रतिध्वनि में बदल दे?

2020 की बिहार विधानसभा में 243 सीटों में से सिर्फ 19 सीटों के साथ, कांग्रेस, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सबसे जूनियर पार्टनर है. सच तो यह है कि इसका अस्तित्व उधार की ताकत पर टिका है: यादवों और मुसलमानों के बीच राजद का आधार, और सहयोगियों से कभी-कभार रणनीतिक हस्तांतरण. कांग्रेस को पुनरुत्थान की कल्पना करने के लिए, निर्भरता को स्थायित्व में बदलना होगा.  अधिकार - वोट का अधिकार, गिनती का अधिकार - के इर्द-गिर्द केंद्रित यह रैली, एक तकनीकी शिकायत (SIR - मतदाता सूची संशोधन) को नैतिक और राजनीतिक चीख में बदलने का एक ऐसा तरीका था जो काफी चालाक सा नजर आता है. अगर मतदाता का दमन कहानी बनता है, तो कांग्रेस न सिर्फ गठबंधन में एक भागीदार के रूप में, बल्कि खुद लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर भी खुद को स्थापित कर सकती है. 

फिर भी संख्याओं की भी अहमियत होती है. रैली के रास्‍ते में आने वाले 110 विधायक निर्वाचन क्षेत्रों में से, कांग्रेस ने साल 2020 में 22 पर चुनाव लड़ा था और सात में जीत हासिल की थी. इनमें औरंगाबाद, कुटुम्बा (औरंगाबाद जिला), अररिया, भागलपुर, जमालपुर, कदवा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र शामिल हैं - जहां पार्टी के अभी भी पहचाने जाने वाले विधायक हैं. अगर राहुल,  मार्च की गति से ही इन मौजूदा विधायकों में ऊर्जा भरने के लिए कर सकें तो यह छिटपुट जीत को ताकत के समूहों में बदल सकता है. बिहार जैसे खंडित राज्य में, जहां जीत का अंतर अक्सर कुछ हजार वोटों का होता है, एक छोटा सा बदलाव भी जीतने वाले और हारने वाले की किस्मत बदल सकता है. 

लेकिन पुनरुत्थान केवल प्रतीकात्मकता का मामला नहीं हो सकता. बिहार में कांग्रेस का संगठनात्मक तंत्र कमजोर हो चुका है, जिला आफिस बस नाममात्र के ही हैं, कार्यकर्ताओं का जाना एक  वास्तविकता है और स्थानीय नेतृत्व अक्सर राजद के पीछे बहुत हल्‍का नजर आता है. ऐसे में इसे बदलने के लिए राहुल को तीन बातों पर ध्यान केंद्रित करना होगा- 

1-गठबंधन का गणित

कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का सपना नहीं देख सकती. इसका रास्ता महागठबंधन के अंदर एक टिकाऊ भूमिका को और पुख्‍ता करने में है जहां  सीटों के बंटवारे पर बातचीत पुरानी यादों के आधार पर नहीं, बल्कि मौजूदा लामबंदी के आधार पर होगी. राहुल की रैली जिन निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरी है वहां पर अगर पार्टी कुछ प्रतिशत की भी बढ़त हासिल कर लेती है, तो यह कांग्रेस की सौदेबाजी को मजबूत कर सकता है. 

2-स्थानीय नेतृत्व

बिहार की राजनीति जाति-आधारित है. कांग्रेस को अप्रासंगिकता से बचने के लिए अपने पारंपरिक उच्च-जाति के वफादारों से परे, ओबीसी, एमबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से नेताओं को आगे लाना होगा.  इसलिए, राहुल गांधी ने हाल ही में जाति सर्वेक्षण, तेलंगाना मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया है. इसका मतलब है युवा विधायकों को बढ़ावा देना, न कि दिल्ली से उम्मीदवारों को उतारना. 

3-नैरेटिव स्ट्रैटेजी

'चुराए हुए वोटर' को अपना नारा बनाकर, कांग्रेस एक ऐसे मुद्दे पर पहुंच गई है जो जाति से परे है: मताधिकार से वंचित होना प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों को समान रूप से प्रभावित करता है. अगर पार्टी मताधिकार के गारंटर के तौर पर बेहतरी से अपनी ब्रांडिंग करती है- जो बाकी सभी अधिकारों का गेटवे है, तो उसके पास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न तो राजद और न ही भाजपा ने पूरी तरह से दावा किया है. 

कांग्रेस के लिए जोखिम साफ हैं. भाजपा इस यात्रा को 'राजनीतिक नाटक' कहकर खारिज कर देती है, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद(यू) शासन और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देती है, जिनकी एक लंबी सूची 2005 से 2025 तक, दो दशकों की सत्ता के साथ है. ऐसे में पार्टी को यह दिखाना होगा कि वह केवल सहयोगियों की नकल नहीं कर रही है, बल्कि अपना एजेंडा भी आगे बढ़ा रही है—एक ऐसा एजेंडा जो अधिकारों, सम्मान और भागीदारी में निहित है. 

क्‍या राहुल फूंक पाएंगे जान 

क्या राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं? शायद पुनरुत्थान बहुत कठोर शब्द है. वह इस तरह की रैलियों के माध्यम से पार्टी को फिर से स्थापित कर सकते हैं: एक गायब होती हुई विरासत से एक छोटे लेकिन अपरिहार्य सहयोगी के रूप में, जो 19 सीटों पर चिपके रहने के बजाय 25-30 सीटें जीतने में सक्षम हो.

ऐसे राज्य में जहां सरकारें मामूली अंतर से बनती हैं, ऐसा गुट विपक्ष और सत्ता के बीच का अंतर पैदा कर सकता है.  2015 में, कांग्रेस ने 41 में से 27 सीटें जीती थीं. इसने जेडी(यू) और आरजेडी के साथ सत्ता साझा की क्योंकि 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सफलतापूर्वक चुनौती दे रहे थे. 

और इसलिए, जब राहुल गांधी सासाराम से पटना की ओर चल पड़े, तो दांव पर सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि इतिहास से समझौता था. धूल भरा हर किलोमीटर यह माप रहा था कि क्या कांग्रेस अब भी स्मृतियों को जनादेश में बदल सकती है—या क्या इसका पुनरुत्थान, बिहार के शहरों की कई हवेलियों की तरह, एक खूबसूरत लेकिन टूटता हुआ सपना बनकर रह गया है. 

1989 से बिहार में कमजोर होती कांग्रेस 

वर्ष 1989 में, जब बिहार भागलपुर दंगों की भीषण छाया में था, कांग्रेस पार्टी—जो कभी राष्‍ट्रीय नेतृत्व का अजेय प्रतीक थी— टूटकर बिखर गई. राज्य में उसकी उपस्थिति पहले से ही कमजोर हो रही थी. लोकसभा में, कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें थीं और यह 1984 में 48 सीटों के प्रमुख आंकड़ें से अचानक हुई गिरावट थी. 

कांग्रेस के लिए यह न सिर्फ संख्या में गिरावट थी, बल्कि उसकी पहचान के लिए भी एक झटका था. कांग्रेस जो कभी बिहार में कईयों की आवाज हुआ करती थी, कमजोर पड़ती जा रही थी. कुछ साल बाद, 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में, राज्य विधानमंडल में पार्टी का दबदबा नाटकीय तौर पर घटकर 71 सीटों पर आ गया, जबकि इससे पहले—हाल ही में 1985 तक—उसके पास 196 सीटें थीं. 

बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की सीटों में गिरावट (1990-2020)
199071 सीटें (1985 में 196 से कम)
199529 सीटें
20006 सीटें
2005(फरवरी)13 सीटें
2005(अक्टूबर)1 सीट
20105 सीटें
201527 सीटें
202019 सीटें

बिहार में लोकसभा चुनाव: कांग्रेस का प्रदर्शन (1991-2024)
19911 सीट
19962 सीटें
19985 सीटें
19994 सीटें
20043 सीटें
20092 सीटें
20142 सीटें
20191 सीट
20244 सीटें

स्रोत: राहुल की मतदाता अधिकार रैली में शामिल विधानसभा क्षेत्रों और जिलों की संख्या का दावा कांग्रेस पार्टी का है. 
विभिन्न चुनावों में बताई गई सीटें चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आधारित हैं. 

