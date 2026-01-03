पौष पूर्णिमा के मौके पर पुरी पीठ शंकराचार्य ने पुरी के स्वर्गद्वार तट पर तीर्थराज महोदधि आरती का आयोजन किया. आध्यात्मिक निरंतरता और ब्रह्मांडीय श्रद्धा की गहरी अभिव्यक्ति में, महोदधि आरती के दौरान बंगाल की खाड़ी के तट प्रकाशमान हो उठे. यह समारोह वैदिक परंपरा और सागर की पारिस्थितिक दिव्यता के व्यवस्थित समन्वय का प्रतीक है.

यह आयोजन पवित्र स्वर्गद्वार तट पर हुआ, जहां सागर का अनंत विस्तार एक अत्यंत नैतिक और सामाजिक-धार्मिक महत्व के अनुष्ठान का वेदी बन गया. भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक गजपति महाराज श्री दिब्यसिंह देब और श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की उपस्थिति से समारोह अपनी पवित्रता के चरम पर पहुंच गया.

उनकी भागीदारी ने लौकिक शासन और आध्यात्मिक सत्ता के बीच एक बहुआयामी कार्य-कारण संबंध को रेखांकित किया, जिससे ओडिशा की विरासत की संरचनात्मक सघनता और भी मजबूत हुई. वैदिक मंत्रों की गूंज लहरों की लयबद्ध ताल के साथ गूंज रही थी, तभी शंकराचार्य ने आरती की, जिसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य दृष्टि से प्रकृति की असीम विशालता को मानव चेतना का अर्पण माना जाता है.

गजपति महाराज श्री दिब्यसिंह देब, जनता और ब्रह्मांड के स्वामी के बीच अटूट बंधन के प्रतीक के रूप में खड़े थे. महोदधि आरती में उच्च कोटि के आध्यात्मिक नेताओं का यह संगम सांस्कृतिक संरक्षण का एक प्रमाणिक प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक समुदाय को पर्यावरण की पवित्रता और भगवान जगन्नाथ को समर्पित धार्मिक साधना के बीच अंतर्निहित संबंध की याद दिलाता है.

पुरी के गोवर्धन मठ के तत्वावधान में आयोजित यह वार्षिक अनुष्ठान विश्व शांति और हजारों भक्तों के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का केंद्र बना हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पवित्र जल पर दिव्य ज्वाला के प्रतिबिंब को देखने के लिए एकत्रित होते हैं, और इस भूमि की समुद्री परंपरा के तहत ब्रह्मांड के स्वामी की शाश्वत सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.