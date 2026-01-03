विज्ञापन
विशेष लिंक

पुरी में विश्‍व कल्‍याण के लिए समंदर की आरती, प्रकाशमान हो उठे बंगाल की खाड़ी के तट

यह वार्षिक अनुष्ठान विश्व शांति और हजारों भक्तों के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का केंद्र बना हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पवित्र जल पर दिव्य ज्वाला के प्रतिबिंब को देखने के लिए एकत्रित होते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पुरी में विश्‍व कल्‍याण के लिए समंदर की आरती, प्रकाशमान हो उठे बंगाल की खाड़ी के तट
  • पौष पूर्णिमा पर पुरी पीठ शंकराचार्य ने स्वर्गद्वार तट पर तीर्थराज महोदधि आरती का भव्य आयोजन किया
  • महोदधि आरती बंगाल की खाड़ी के तट को वैदिक परंपरा और पारिस्थितिक दिव्यता के संगम के रूप में प्रस्तुत करती है
  • गजपति महाराज श्री दिब्यसिंह देब और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की उपस्थिति ने समारोह की पवित्रता को बढ़ाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ओडिशा:

पौष पूर्णिमा के मौके पर पुरी पीठ शंकराचार्य ने पुरी के स्वर्गद्वार तट पर तीर्थराज महोदधि आरती का आयोजन किया. आध्यात्मिक निरंतरता और ब्रह्मांडीय श्रद्धा की गहरी अभिव्यक्ति में, महोदधि आरती के दौरान बंगाल की खाड़ी के तट प्रकाशमान हो उठे. यह समारोह वैदिक परंपरा और सागर की पारिस्थितिक दिव्यता के व्यवस्थित समन्वय का प्रतीक है.

यह आयोजन पवित्र स्वर्गद्वार तट पर हुआ, जहां सागर का अनंत विस्तार एक अत्यंत नैतिक और सामाजिक-धार्मिक महत्व के अनुष्ठान का वेदी बन गया. भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक गजपति महाराज श्री दिब्यसिंह देब और श्री गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की उपस्थिति से समारोह अपनी पवित्रता के चरम पर पहुंच गया.

Latest and Breaking News on NDTV

उनकी भागीदारी ने लौकिक शासन और आध्यात्मिक सत्ता के बीच एक बहुआयामी कार्य-कारण संबंध को रेखांकित किया, जिससे ओडिशा की विरासत की संरचनात्मक सघनता और भी मजबूत हुई. वैदिक मंत्रों की गूंज लहरों की लयबद्ध ताल के साथ गूंज रही थी, तभी शंकराचार्य ने आरती की, जिसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य दृष्टि से प्रकृति की असीम विशालता को मानव चेतना का अर्पण माना जाता है.

गजपति महाराज श्री दिब्यसिंह देब, जनता और ब्रह्मांड के स्वामी के बीच अटूट बंधन के प्रतीक के रूप में खड़े थे. महोदधि आरती में उच्च कोटि के आध्यात्मिक नेताओं का यह संगम सांस्कृतिक संरक्षण का एक प्रमाणिक प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक समुदाय को पर्यावरण की पवित्रता और भगवान जगन्नाथ को समर्पित धार्मिक साधना के बीच अंतर्निहित संबंध की याद दिलाता है.
Latest and Breaking News on NDTV

पुरी के गोवर्धन मठ के तत्वावधान में आयोजित यह वार्षिक अनुष्ठान विश्व शांति और हजारों भक्तों के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का केंद्र बना हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पवित्र जल पर दिव्य ज्वाला के प्रतिबिंब को देखने के लिए एकत्रित होते हैं, और इस भूमि की समुद्री परंपरा के तहत ब्रह्मांड के स्वामी की शाश्वत सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paush Purnima, Puri Peetha Shankaracharya, Tirtharaj Mahodadhi Aarti, Swargadwar Bank In Puri
Get App for Better Experience
Install Now