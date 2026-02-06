विज्ञापन
क्रिमिनल जैसा व्यवहार था, लगा गोली मार देगा... गिरफ्तार करने पहुंची पटना पुलिस पर बोले सांसद पप्पू यादव

Bihar News: पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे इंस्पेक्टर दीपक ने उनके समर्थकों से कहा कि गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना. इस पर भड़के समर्थक ने कहा कि आप आराम से बात कर सकते हैं, क्या किसी ने आपके कामकाज का विरोध किया है. इस पर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई.

क्रिमिनल जैसा व्यवहार था, लगा गोली मार देगा... गिरफ्तार करने पहुंची पटना पुलिस पर बोले सांसद पप्पू यादव
  • बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस उनके आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची
  • गिरफ्तारी के विरोध में सांसद के समर्थकों ने पुलिस से बहस की, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्वक कार्रवाई की बात कही
  • पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत ने तीन दिन पहले कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया था
पटना:

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस गिरफ्तार करने शुक्रवार देर रात उनके पटना वाले मंदिर स्थित आवास पर पहुंची. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे लोग सांसद को गिरफ्तार करने आए हैं. इस पर पप्पू यादव ने उसने पूछा कि वारंट कहां है. पुलिस ने उनको बताया कि कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद वे लोग उनको गिरफ्तार करने आए हैं. जानकारी के मुताबिक किसी 35 साल पुराने मामले में सांसद की बेल कैंसिल हो गई है, जिसके बाद  पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची. पप्पू यादव ने आरोप लगाया गया कि कोई भी सूचना या वारंट नहीं दिया गया और अचानक देर रात पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ गई. इस मामले में पटना सिटी एसपी भानु प्रताप भी पप्पू यादव के आवास पर पहुंच गए. इस दौरान वहां सासंद के समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी. 

एनडीटीवी से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि वही लोग बताएंगे क्यों गिरफ्तार करने आए थे. न कई सम्मन और न कोई वारंट. दीपक नाम का शख्स सिविल ड्रेस में आया और क्रिमिनल जैसा व्यवहार करने लगा. पप्पू यादव ने कहा कि हमें लगा कहीं गोली तो नहीं मार देगा,ये कौन आ गया पूर्णिया सांसद ने कहा कि करोना काल में भी उनके साथ ऐसा ही किया गया था. उन्होंने सवाल किया कि बार-बार उनके साथ ही क्यों. पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं. जब उनसे 35 साल पुराने मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बताया तो जाएगा ना. हमसे दस्तखत तो करवाए जाएंगे ना. सम्मन तो देना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास वारंट था तो आप दिल्ली आते. लोकसभा चल रहा है और कर्यवाही 4 बजे खत्म होती है.

बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश अदालतने तीन दिन पहले दिया था. अब पुलिस वारंट लेकर उनको गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंच गई. इस दौरान उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ भी जुट गई. पप्पू यादव ने गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस से पूछा कि वारंट कहां है. 

सामने आए वीडियो में सांसद पप्पू यादव ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि आपका क्या नाम है. इस पर अधिकारी ने कहा-इंस्पेक्टर दीपक. वहीं दूसरा पुलिसकर्मी भी अपना नाम बताने लगा. वहां मौजूद लोगों ने इंस्पेक्टर दीपक ने कहा कि गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना. इस पर सांसद के समर्थक ने कहा कि आप आराम से बात कर सकते हैं, क्या किसी ने आपके कामकाज का विरोध किया है. इस पर इंस्पेक्टर उनको जवाब दने लगे तो तो पप्पू यादव ने कहा कि आप ऐसे नहीं बोल सकते.

पुलिस को देखकर भड़के पप्पू यादव के समर्थकों ने कहा कि हमको पता है कुछ भी नहीं होगा. एक सांसद के साथ क्या दिक्कत हो सकती है. इस पर पुलिस ने कहा कि आप बहस कर रहे हैं. इंस्पेक्टर दीपक ने पप्पू यादव को लेकर कहा कि सर खुद साथ जाने के लिए बोल रहे हैं. इस पर समर्थक कहते हैं कि कह रहे हैं तो फिर रुक जाइए ना. इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई.

