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15 minutes ago

Patna Today News Live: NDTV के पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. सबसे पहले हम आपको काम की खबरें बताते हैं. पुल‍िस भर्ती परीक्षा में शाम‍िल होने वाले अभ्‍यर्थ‍ियों के ल‍िए स्‍पेशल ट्रेन चलाई जएगी. पटना में 5वीं कक्षा तक के सभी स्‍कूल 20 जून तक बंद रहेंगे. पटना के बाढ़ थाना अंतर्गत बैष्णो धाम मंदिर के पास 4-5 अपराधियों ने दो पिस्टल हाथ में लहराया, एक युवक पर फायरिंग की और भाग गया. इसका वीड‍ियो भी सामने आया है. ऐसी तमाम खबरें आपको यहां म‍िलती रहेंगी. NDTV ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम तथा अन्य विश्वसनीय माध्यमों के माध्यम से आपको सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरें बताता रहेगा.

Jun 16, 2026 11:38 (IST)
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सड़कों पर बिना सुरक्षा के चल रहे लालू प्रसाद यादव

पटना: RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व CM राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने के बाद, लालू परिवार ने सभी सरकारी सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया. तब से, लालू यादव को पटना की सड़कों पर बिना किसी सरकारी सुरक्षा के घूमते हुए देखा गया है.

Jun 16, 2026 11:34 (IST)
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बिहार में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है. पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंंने  कहा कि 15 जुलाई से प्रदेशवासी हवाई सेवा के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकेंगे.

Jun 16, 2026 11:06 (IST)
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Patna News Live: पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम ने जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को भीषण गर्मी के मद्देनजर शैक्षणिक गतिविधियों का समय बदलने का निर्देश दिया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत, कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 20 जून, 2026 तक स्थगित कर दिया गया है. साथ ही, कक्षा 6 से 8 तक के छात्र सुबह 10:30 बजे तक उचित सावधानियों के साथ अपनी शैक्षणिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिले में भीषण गर्मी के कारण बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन खतरे में है. जिलाधिकारी के आदेश की तस्वीर - 


Jun 16, 2026 10:56 (IST)
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Patna Today News Live: बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेलवे ने 17 जून को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16-17 जून को विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों से अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे. इन ट्रेनों का पूरा ब्यौरा आप यहां देख सकते हैं - 

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