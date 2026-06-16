Patna Today News Live: NDTV के पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. सबसे पहले हम आपको काम की खबरें बताते हैं. पुल‍िस भर्ती परीक्षा में शाम‍िल होने वाले अभ्‍यर्थ‍ियों के ल‍िए स्‍पेशल ट्रेन चलाई जएगी. पटना में 5वीं कक्षा तक के सभी स्‍कूल 20 जून तक बंद रहेंगे. पटना के बाढ़ थाना अंतर्गत बैष्णो धाम मंदिर के पास 4-5 अपराधियों ने दो पिस्टल हाथ में लहराया, एक युवक पर फायरिंग की और भाग गया. इसका वीड‍ियो भी सामने आया है. ऐसी तमाम खबरें आपको यहां म‍िलती रहेंगी. NDTV ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम तथा अन्य विश्वसनीय माध्यमों के माध्यम से आपको सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरें बताता रहेगा.