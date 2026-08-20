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बच्चे का पिता कौन? DNA टेस्ट कराना गलत नहीं... पत्नी के कैरेक्टर पर सवाल उठने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाया जा सकता है. दरअसल, पति को शक है कि संबंधित बच्चा उसका नहीं, किसी और का है.

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बच्चे का पिता कौन? DNA टेस्ट कराना गलत नहीं... पत्नी के कैरेक्टर पर सवाल उठने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC के आदेश को बरकरार रखा. (Photo: NDTV)
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में पितृत्व साबित करने के लिए बच्चे का DNA टेस्ट करवाया जा सकता है.
  • SC ने पुणे फैमिली कोर्ट और बॉम्बे HC के आदेश को बरकरार रखा है.
  • मामले में पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद यह मामला डीएनए टेस्ट तक पहुंचा.
अदालत में बच्चे की वैधता साबित करने के लिए और क्या सबूत चाहिए?
नई दिल्ली:

तलाक से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत का कहना है कि वैवाहिक जीवन से जुड़े विवाद के मामलों में बच्चों का पैटरनिटी टेस्ट यानी पितृत्व जांच करवाई जा सकती है. हालांक, शादी के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता को आम तौर पर सही माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वैवाहिक विवाद के मामले में बच्चे का पितृत्व परीक्षण कराया जा सकता है. कोर्ट ने यह बात ऐसे मौकों के लिए कहा है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के कथित अनैतिक चरित्र के आधार पर तलाक मांगा हो और दावा किया हो कि वह संबंधित बच्चे का जैविक पिता नहीं है.

जस्टिस एम एम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसने बच्चे के पैटरनिटी टेस्ट का विरोध किया था. महिला का तर्क था कि कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को डीएनए टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और उसके पति की तलाक की याचिका का फैसला बिना पैटरनिटी टेस्ट के ही किया जाना चाहिए.

बेंच ने महिला की मांग पर सवाल करते हुए कहा, "अगर आप ईमानदार हैं, तो आपको टेस्ट पर क्या आपत्ति होनी चाहिए?" 

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया था. 

पति का कहना था कि बेवफाई के आरोप को केवल डीएनए टेस्ट के जरिए ही साबित किया जा सकता है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक शख्स ने अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी दाखिल की. उस यह फैसला इस आधार पर लिया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और उन दोनों के बीच जो बच्चा है, वह किसी और का है. पत्नी पर शक होने के बाद, पति ने निजी तौर पर डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसका नतीजा नेगेटिव आया, जिससे यह साबित हुआ कि वह बच्चे का बायोलॉजिकल पिता नहीं था. इस रिपोर्ट के आधार पर, उसने तलाक की अर्जी दाखिल की और अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट के आदेश से डीएनए टेस्ट कराने की मांग की.

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मौजूदा मामले के तथ्यों में, शुरुआती तौर पर मामला साबित करने के लिए, पति ने हैदराबाद की एक लैब में किए गए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी है, जिसमें यह नतीजा निकला है कि उसके पिता होने की संभावना जीरो है.

याचिकाकर्ता द्वारा हासिल की गई ऐसी डीएनए रिपोर्ट, यह नतीजा निकालने के लिए शुरुआती और पर्याप्त आधार होगी कि डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया जा सकता है. दूसरा पैमाना है - बहुत ज्यादा जरूरत. याचिका में कही गई बातों से पता चलता है कि पति द्वारा तलाक मांगने का मुख्य आधार उसके साथ धोखा होना है. डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इस बात को साबित करने के लिए बहुत अहम होगी कि क्या वह याचिका में बताए गए बेटे का पिता है या नहीं.

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