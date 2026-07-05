'मौत से कुछ घंटे पहले ही पार्टी दी थी', दिल्ली में नई-नवेली दुल्हन की आत्महत्या थ्योरी पर परिवार ने उठाए सवाल

दक्षिण दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 28 साल की नई नवेली दुल्हन की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. परिवार ने दहेज के लिए परेशान करने और हत्या के आरोप लगाए हैं. जहां पुलिस का कहना है कि वे सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं, वहीं पीड़िता के परिवार का कहना है कि उनकी मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी.

मृतक महिला, आकृति सुतार पुष्प विहार की रहने वाली थीं, 4 जुलाई को दिल्ली की लोधी कॉलोनी में वो पालिका कुंज के NDMC फ्लैट्स की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल पाई गईं. उन्हें AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आकृति के परिवार ने आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर उनकी हत्या की गई. उनका दावा है कि अरास्तु सिक्का, जो अभी बेरोजगार हैं, उनके परिवार वाले 20 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आकृति को लगातार परेशान कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे.

परिवार के मुताबिक, आकृति ने अपनी शादी के लिए छुट्टी लेने के बाद 1 जुलाई को काम पर वापसी की थी और अपनी मौत वाले दिन ही अपने साथियों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी दी थी. उनके चाचा ने आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए पूछा, "अगर वह नाखुश होती या अपनी जान देने की सोच रही होती, तो वह काम पर लौटने का जश्न क्यों मनाती."

मृतक महिला के 24 साल के भाई अमाय सुतार ने आरोप लगाया है कि वह मानसिक रूप से मज़बूत थी और कभी भी अपनी जान नहीं देती. परिवार का यह भी दावा है कि अरस्तू ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी और मौत से ठीक दो दिन पहले दोनों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था.

इस दुखद घटना के बारे में बताते हुए आकृति के चाचा मनंजय सुतार ने कहा, "घटना वाले दिन शाम करीब 6 बजे आकृति ने अपनी मां से बात की थी और बताया था कि वह ऑफिस से निकलकर घर आ रही है. रात करीब 8 बजे परिवार को अरस्तू का फ़ोन आया कि आकृति लापता है. लगभग 90 मिनट बाद, पुलिस ने उन्हें बताया कि पालिका कुंज में एक महिला का शव मिला है."

परिवार ने घटना से जुड़े हालात पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस इमारत में आकृति का शव मिला, वह ज़्यादातर खाली रहती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि घटनास्थल पर खून के कोई निशान नहीं मिले, जिससे उन्हें शक है कि यह अपराध सोच-समझकर और योजना बनाकर किया गया था. उन्होंने कहा कि मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बहुत अहम होगी.

परिवार ने बताया कि यह शादी लव-कम-अरेंज्ड (प्यार और परिवार की सहमति से हुई) शादी थी. अरस्तू के साथ रिश्ता शुरू होने से पहले आकृति उसकी बहन अगस्तिका सिक्का की दोस्त बनी थी. शादी से पहले दोनों एक-दूसरे को लगभग आठ साल से जानते थे.

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने ससुराल वालों के साथ आकृति के साथ होने वाले बर्ताव पर चिंता जताई, तो अरस्तू की बहन ने उन्हें बताया कि वह "साइको-टाइप" (मानसिक रूप से अस्थिर) का है. उन्होंने यह भी दावा किया कि आकृति के ससुर मंटू सिक्का ने कहा था कि वह सरकारी विभाग में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नौकरी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी.

वहीं NDTV से बात करते हुए, DCP साउथ अनंत मित्तल ने कहा कि महिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स से कथित तौर पर गिरने के बाद घायल अवस्था में मिली थीं. उन्होंने कहा, "धारा 196 BNSS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच-पड़ताल (इनक्वेस्ट) की कार्रवाई के लिए SDM को सूचित कर दिया गया है. हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की पुष्टि की जा रही है. जांच चल रही है."

पुलिस के अनुसार, आकृति सुतार ने इस साल 24 अप्रैल को अरास्तु सिक्का से शादी की थी और वह छतरपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थीं. पुलिस ने कहा कि घटना के हर पहलू की पुष्टि की जा रही है और जांच जारी है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और SDM की जांच चल रही है. जांच अधिकारी फॉरेंसिक सबूतों, गवाहों के बयानों और परिवार के आरोपों की जांच कर रहे हैं. आकृति की मौत आत्महत्या, दुर्घटना या किसी साजिश का नतीजा थी, यह मुख्य सवाल है जिसका जवाब अब जांच में तलाशा जाएगा.

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