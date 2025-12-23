विज्ञापन
मोदी सरकार मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ढो रही है, ये मॉडल अब ढह चुका है: जर्मनी में बोले राहुल गांधी

हार्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' विषय पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं.

राहुल गांधी ने 17 दिसम्बर को बर्लिन में एक कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था.
  • जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला दुनिया के लोकतंत्र पर हमला है.
  • राहुल गांधी ने कहा कि 1990 से 2013 तक हमने एक मॉडल अपनाया जिसे पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया.
  • लेकिन वो मॉडल ध्वस्त हो चुका है. पीएम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी संभावनाएं कुछ पहले ही खत्म हो चुकी हैं.
जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हार्टी स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 1990 से 2013 तक हमने एक मॉडल अपनाया जिसे पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया. वो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को उस हद तक ले गए जैसा हम नहीं होने देते. लेकिन वो मॉडल ध्वस्त हो चुका है. पीएम मोदी जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी संभावनाएं चार–पांच साल पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं.  नया आर्थिक मॉडल कैसा होना चाहिए? उसमें उत्पादन हो.. लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन हो जिसमें पर्यावरण, सामाजिक रूप से कमजोर तबकों का ख्याल हो और सबके लिए समृद्धि आए. 

इजरायल से हथियार ख़रीद का बचाव किया

वहीं, भारत द्वारा इजरायल से हथियार ख़रीदने को लेकर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि हम कई देशों से हथियार खरीदते हैं. जटिल माहौल में हमें आत्मरक्षा करनी है. इस क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है लेकिन तब तक हम सबसे बेहतर सप्लायर से ही हथियार ख़रीदेंगे. जो हमास ने किया वो ग़लत था और इजरायल जो गाजा में कर रहा है वो भी गलत है. बच्चों और महिलाओं पर बमबारी कतई नहीं होनी चाहिए. ज़िम्मेदार लोगों को इस पर विचार करना चाहिए.

हार्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' विषय पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं. मैंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं जहां हमने बिना किसी शक के साफ तौर पर दिखाया है कि हमने हरियाणा चुनाव जीता और हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे. हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से हमला हो रहा. हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे... हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राज़ीलियाई महिला का नाम 22 बार था...हमें कोई जवाब नहीं मिला. हमारा पक्का मानना ​​है कि भारत में चुनावी मशीनरी में कोई समस्या है."

संसद के शीतकालीन सत्र के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी पांच दिनों के जर्मनी दौरे पर गए थे. राहुल गांधी ने 17 दिसम्बर को बर्लिन में एक कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था. जिसका वीडियो कांग्रेस ने पांच दिनों के बाद सोमवार शाम जारी किया है.

