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20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र, 13 अगस्त तक चलेगी सदन की कार्यवाही

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा.यह 13 अगस्त तक चलेगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका ऐलान किया.

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20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र, 13 अगस्त तक चलेगी सदन की कार्यवाही
संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा.यह 13 अगस्त तक चलेगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका ऐलान किया. आमतौर पर, मॉनसून सत्र में 20 बैठकें होती हैं और ये चार हफ्ते तक चलते हैं. लेकिन पहले भी छोटे सत्र होते रहे हैं.यह मॉनसून सत्र पश्चिम बंगाल और असम, केरल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हो रहा है. इन चुनावों के नतीजों का असर भी सदन में देखने को मिल सकता है.

किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि भारत सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के दोनों सदनों को मॉनसून सत्र 2026 के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है. यह सत्र 20 जुलाई, 2026 से शुरू होगा और 13 अगस्त, 2026 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे.

मॉनसून सत्र में TMC और शिवसेना (UBT) में हुई बगावत का असर भी देखने को मिलेगा. TMC के 20 और शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों की अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले का इंतजार है.

इसके अलावा राज्यसभा में, नए चुने गए और दोबारा चुने गए सांसदों के शपथ लेने के बाद, राजनीतिक समीकरण और भी ज्यादा सत्ताधारी NDA के पक्ष में हैं.

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