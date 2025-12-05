सोमवार-मंगलवार को संसद में छूटेंगे पसीने, इन विषयों पर होगा सत्र का सबसे बड़ा घमासान

वंदे मातरम पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा होगी. बारह बजे इस पर चर्चा शुरू होगी. खास बात ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और लोकसभा में बोलेंगे. वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम दिया गया है. वहीं राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी. राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बोलेंगे.

चुनाव सुधार पर चर्चा

वहीं चुनाव सुधार पर लोकसभा में मंगलवार को चर्चा होगी. विपक्ष की ओर से राहुल गांधी बोल सकते हैं. जाहिर है सोमवार और मंगलवार का दिन राज्यसभा और लोकसभा के लिए काफी गरमा-गरम होने वाला है. सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद की चर्चा के जरिए अपना-अपना पक्ष जनता तक पहुंचाएंगे. दोनों विषय ऐसे हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष फ्रंटफुट पर खेलना पसंद करेंगे. ऐसे में दोनों को अपना हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा.

