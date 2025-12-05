सोमवार-मंगलवार को संसद में छूटेंगे पसीने, इन विषयों पर होगा सत्र का सबसे बड़ा घमासान

- लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
- राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह चर्चा शुरू करेंगे.
- लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष से राहुल गांधी बोल सकते हैं.
वंदे मातरम पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा होगी. बारह बजे इस पर चर्चा शुरू होगी. खास बात ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और लोकसभा में बोलेंगे. वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम दिया गया है. वहीं राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी. राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बोलेंगे.
चुनाव सुधार पर चर्चा
वहीं चुनाव सुधार पर लोकसभा में मंगलवार को चर्चा होगी. विपक्ष की ओर से राहुल गांधी बोल सकते हैं. जाहिर है सोमवार और मंगलवार का दिन राज्यसभा और लोकसभा के लिए काफी गरमा-गरम होने वाला है. सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद की चर्चा के जरिए अपना-अपना पक्ष जनता तक पहुंचाएंगे. दोनों विषय ऐसे हैं, जिसमें दोनों ही पक्ष फ्रंटफुट पर खेलना पसंद करेंगे. ऐसे में दोनों को अपना हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा.
आज संसद में क्या हुआ
- आज देश की एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों के रद्द होने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया. विपक्षी सांसदों ने देश के कई घरेलू हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का विषय संसद में उठाया. राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी परेशानी है. एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट गुरुवार को रद्द हुई हैं. उससे भी पहले दिन भी रद्द हुई थीं. उन्होंने सदन में कहा कि कई लोगों ने पहले से ही अपने प्रोग्राम तय कर रखे हैं, जिसके लिए उन्हें यात्रा करनी है, लेकिन उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं. शुक्रवार को कई सांसद भी अपने क्षेत्रों में वापस जाना चाहेंगे, इसलिए यह उनके लिए भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सोमवार को कई सांसद वापस सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए लौटेंगे, लेकिन फ्लाइट रद्द होना एक समस्या है.
- प्रमोद तिवारी का कहना था कि यह समस्या मोनोपोली के कारण खड़ी हुई है. एक फ्लाइट को पूरी तरह मोनोपोली करने से यह समस्या उत्पन्न हुई है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री सदन को अवगत करा दे कि इस समस्या का समाधान कब तक होगा.
- इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों को देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है. उन्होंने बताया कि सदन में आने से पहले उन्होंने इस संबंध में नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले पर बात की है. नागरिक विमानन मंत्री से इस संबंध में कहा गया है कि संसद सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी जा सके.
- वहीं, शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है. यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर है. सांसदों का कहना है कि यह विषय काफी गंभीर रूप ले चुका है. प्रतिदिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
- प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि उन्होंने राज्यसभा के नियम 180 के अंतर्गत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है. उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि उन्हें कल ही संसद में इस विषय पर आधिकारिक जानकारी मिलने की उम्मीद थी. उन्हें आशा थी कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इस मुद्दे पर जानकारी साझा करेंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बीती रात एक बैठक में आवश्यक निर्देश जारी किए, बावजूद इसके अभी भी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, तो ऐसे में इन निर्देशों का क्या मतलब रह जाता है?
