2 minutes ago

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है. अविश्वास प्रस्ताव पर सांसदों ने हस्ताक्षर भी करना शुरू कर दिया गया है. कांग्रेस के सांसद मल्लू रवि ने कहा कि आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया जाएगा. विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है. स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है. सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे. सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है इसलिए उन्होंने ये कहा है क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की. इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं, ये गलत बात है.
 

Feb 10, 2026 07:50 (IST)
भाजपा की महिला सांसदों ने लिखा लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला को पत्र

भाजपा की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्‍होंने विपक्षी सांसदों के सदन में व्‍यवहार के लिए नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है. 

Feb 10, 2026 07:38 (IST)
संसद के बजट सत्र में करीब 20 प्रतिशत रही लोकसभा की प्रोडक्टिविटी - रिपोर्ट

संसद के बजट सत्र की शुरुआत (28 जनवरी) से लेकर 6 फरवरी तक लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 20 प्रतिशत और राज्यसभा की करीब 89 प्रतिशत रही है. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान राज्‍यसभा में 31.9 घंटे और लोकसभा में 7.7 घंटे ही कामकाज हो सका. 

