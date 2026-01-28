संसद का बजट सत्र आज, 28 जनवरी से शुरू हो रहा है. यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा और दो चरणों में विभाजित होगा. आज की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जॉइंट सेशन को संबोधन से होगी.

राष्ट्रपति का पार्लियामेंट को संबोधन

सत्र की शुरुआत परंपरागत रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दिया जाएगा.

बजट सत्र 2026: मुख्य कार्यक्रम

सत्र प्रारंभ: 28 जनवरी 2026

पहला चरण: 28 जनवरी-13 फरवरी

दूसरा चरण: 9 मार्च-2 अप्रैल

यूनियन बजट पेश करने की तारीख: 1 फरवरी 2026, रविवार

PM मोदी 29 जनवरी को मीडिया को ब्रीफ करेंगे

प्रधानमंत्री 29 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे, संसद परिसर के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे. इसमें केवल वे संवाददाता शामिल हो सकेंगे जिनके पास लोकसभा/राज्यसभा प्रेस गैलरी के वैध पास हैं. कैमरापर्सन/फोटोग्राफर के लिए CPIC द्वारा जारी पास अनिवार्य हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण

2026-27 के लिए Economic Survey 29 जनवरी को टेबल किया जाएगा.

सत्र से जुड़े अहम मुद्दे