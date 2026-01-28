विज्ञापन
विशेष लिंक
12 minutes ago

संसद का बजट सत्र आज, 28 जनवरी से शुरू हो रहा है. यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा और दो चरणों में विभाजित होगा. आज की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जॉइंट सेशन को संबोधन से होगी. 

राष्ट्रपति का पार्लियामेंट को संबोधन

सत्र की शुरुआत परंपरागत रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दिया जाएगा.

बजट सत्र 2026: मुख्य कार्यक्रम

  • सत्र प्रारंभ: 28 जनवरी 2026
  • पहला चरण: 28 जनवरी-13 फरवरी
  • दूसरा चरण: 9 मार्च-2 अप्रैल

यह भी पढ़ें- संसद बजट सत्र: विपक्ष के किन मुद्दों पर बहस करा सकती है सरकार, किनपर इनकार?

यूनियन बजट पेश करने की तारीख: 1 फरवरी 2026, रविवार

PM मोदी 29 जनवरी को मीडिया को ब्रीफ करेंगे

प्रधानमंत्री 29 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे, संसद परिसर के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे. इसमें केवल वे संवाददाता शामिल हो सकेंगे जिनके पास लोकसभा/राज्यसभा प्रेस गैलरी के वैध पास हैं. कैमरापर्सन/फोटोग्राफर के लिए CPIC द्वारा जारी पास अनिवार्य हैं.

यह भी पढ़ें- मनरेगा, SIR, गिरता रुपया… बजट सत्र में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बनाई क्या रणनीति?

आर्थिक सर्वेक्षण

2026-27 के लिए Economic Survey 29 जनवरी को टेबल किया जाएगा.

सत्र से जुड़े अहम मुद्दे

  • सरकार द्वारा लाए जाने वाले कई बिलों पर चर्चा की संभावना.
  • विपक्ष विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
Jan 28, 2026 06:56 (IST)
Link Copied
Share

संसद सत्र की रणनीति को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, थरूर नहीं पहुंचे

संसद के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने आज रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. बैठक सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित की गई.

बैठक में शामिल नेता

  • सोनिया गांधी
  • मल्लिकार्जुन खरगे
  • राहुल गांधी
  • पी. चिदंबरम
  • जयराम रमेश
  • प्रमोद तिवारी
  • मनीष तिवारी

शशि थरूर फिर बैठक से नदारद

कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर इस रणनीतिक बैठक में शामिल नहीं हो सके.

सूत्रों के मुताबिक थरूर देश से बाहर हैं. वो आज रात तक भारत लौटेंगे. उन्होंने बैठक में शामिल न हो पाने की सूचना पहले ही पार्टी को दे दी थी.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Parliament, Parliament LIVE Updates, Parliament Budget Session, Parliament Updates, Parliament Budget Session 2026
Get App for Better Experience
Install Now