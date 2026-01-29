विज्ञापन
7 hours ago

देश की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट सत्र 2026 संसद में शुरू हो चुका है. यह सत्र कई अहम विधेयकों, आर्थिक बहसों और सरकार‑विपक्ष की तीखी भिड़ंत का केंद्र रहने वाला है. सत्र के ठीक बीच में आने वाला 1 फरवरी का केंद्रीय बजट, साथ ही आज पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 2026–27, इस सत्र को और भी निर्णायक बनाते हैं. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया, जिससे सत्र की प्राथमिकताओं और सरकार की नीति‑रेखा पर शुरुआती संकेत मिलने की उम्मीद है. पहले चरण से लेकर बजट पेश होने तक हर बड़ी गतिविधि और हर सदनीय हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है.

PM मोदी संसद परिसर में बोले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत पर कहा कि वर्ष 2026 के प्रारंभ में ही राष्ट्रपति ने संसद के सदस्यों के सामने जो अपेक्षाएं रखी हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी सांसदों ने उन अपेक्षाओं को गंभीरता से लिया होगा और उसी भावना से आगामी कार्यवाही में योगदान देंगे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 हुआ पेश

सरकार ने आज संसद में Economic Survey 2026-27 टेबल किया. यह यूनियन बजट से ठीक पहले आने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, अनुमान और सेक्टर‑वाइज परफॉर्मेंस शामिल होती है.

यूनियन बजट 1 फरवरी को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 (रविवार) को केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करेंगी. यह लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आठवां बजट होगा.

बजट सत्र 2026: शेड्यूल

  • सत्र प्रारंभ: 28 जनवरी 2026
  • पहला चरण: 28 जनवरी-13 फरवरी
  • दूसरा चरण: 9 मार्च-2 अप्रैल
Jan 29, 2026 12:25 (IST)
वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया Economic Survey

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Economic Survey पेश कर दिया है. आर्थिक सर्वेक्षण में अब भारत की संभावित वृद्धि दर (Potential Growth Rate) को बढ़ाकर 7.0% कर दिया गया है. तीन साल पहले यह अनुमान 6.5% था. इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्थिर और तेज़ गति से बढ़ने की क्षमता रखती है.

Jan 29, 2026 10:49 (IST)
यह समय समाधान का- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'आज समय व्यवधान का नहीं है. आज समय समाधान का है. आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है. आज प्राथमिकता समाधान का है, आज हिम्मत के साथ समाधान और निर्णयों का कालखंड है, मैं सभी सांसदों से आग्रर्ह करूंगा कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने को गति दें. राष्ट्र के लिए आवश्यवक समाधानों के दौर को हम गति दें. निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलिवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें.'

Jan 29, 2026 10:46 (IST)
बजट की तरफ ध्यान होना स्वाभाविक है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. हम तो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं. मैं संसद के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि वो रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं. देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम से निकलकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के मार्ग पर कदम रख रहा है.'

Jan 29, 2026 10:45 (IST)
Parliament Live Updates: भारत आज आकर्षण का केंद्र बना है- संसद से बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत आज आकर्षण का केंद्र बना है. इस क्वार्टर के शुरुआत में ही भारत और यूरोपीय यूनियन का समझौता आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल हैं, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है. ये फ्री ट्रेड फॉर ऐम्बसियस भारत है, ये फ्री ट्रेड आत्मनिर्भर भारत है. भारत के मैनुफैक्चरर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करेंगे. मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील समझौता हुआ है तब मेरे देश के उद्योग वाले अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया अब बहुत सस्ते में हमारा पहुंच जाएगा. इतने भाव से वो बैठे न रहें. ये एक अवसर है, इसका सबसे पहला मंत्र होता है हम क्वॉलिटी पर बल दें. जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वॉलिटी लेकर बाजार में जाए, उत्तम क्वॉलिटी लेकर जाते हैं तो यूरोपीय यूनियन के 27 देशों से पैसे ही नहीं कमाएँगे बल्कि क्वॉलिटी से उनका दिल जीत लेंगे, इसका प्रभाव दशकों तक रहता है.'

Jan 29, 2026 10:43 (IST)
नए सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति की अपेक्षाएं और विकसित भारत 2047 की दिशा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जी ने कल सदन में कई मार्गदर्शक बातें रखीं, जो आने वाले समय के लिए दिशा तय करती हैं. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति सांसदों की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण स्मरण बताया.

Jan 29, 2026 10:42 (IST)
21वीं सदी के दूसरे चरण की शुरुआत, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तेज- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अब इसका दूसरा क्वार्टर शुरू हो रहा है. उन्होंने इसे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहते हुए बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए आने वाले 25 वर्ष निर्णायक होंगे.

पीएम ने कहा कि यह बजट भी खास है, क्योंकि यह इस सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है. एक ऐसा दौर जिसमें भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प और गति, दोनों तय होंगे.

Jan 29, 2026 10:40 (IST)
राष्ट्रपति के उद्बोधन को बताया 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की झलक: PM मोदी

Jan 29, 2026 10:38 (IST)
Parliament Budget Session LIVE Update: वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण बनाने जा रहीं रिकॉर्ड- पीएम मोदी

Jan 29, 2026 10:36 (IST)
संसद भवन परिसर में पीएम मोदी

Jan 29, 2026 10:35 (IST)
संसद भवन से पीएम मोदी LIVE

संसद भवन से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. 

देखें LIVE- 

Jan 29, 2026 08:42 (IST)
Parliament Budget Session LIVE Updates: इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद दोपहर 1 बजे Economic Survey 2025–26 पेश करेंगी.

Jan 29, 2026 08:40 (IST)
संसद के हंस द्वार पर PM मोदी करेंगे मीडिया को संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 जनवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे संसद भवन के हंस द्वार पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करेंगे.  

Jan 29, 2026 06:59 (IST)
Parliament Budget Session LIVE: आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 आज पेश होगा

सरकार आज संसद में Economic Survey 2026-27 टेबल करेगी. यह यूनियन बजट से ठीक पहले आने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, अनुमान और सेक्टर‑वाइज परफॉर्मेंस शामिल होती है.

