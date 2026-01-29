देश की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट सत्र 2026 संसद में शुरू हो चुका है. यह सत्र कई अहम विधेयकों, आर्थिक बहसों और सरकार‑विपक्ष की तीखी भिड़ंत का केंद्र रहने वाला है. सत्र के ठीक बीच में आने वाला 1 फरवरी का केंद्रीय बजट, साथ ही आज पेश होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 2026–27, इस सत्र को और भी निर्णायक बनाते हैं. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया, जिससे सत्र की प्राथमिकताओं और सरकार की नीति‑रेखा पर शुरुआती संकेत मिलने की उम्मीद है. पहले चरण से लेकर बजट पेश होने तक हर बड़ी गतिविधि और हर सदनीय हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है.

PM मोदी संसद परिसर में बोले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत पर कहा कि वर्ष 2026 के प्रारंभ में ही राष्ट्रपति ने संसद के सदस्यों के सामने जो अपेक्षाएं रखी हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी सांसदों ने उन अपेक्षाओं को गंभीरता से लिया होगा और उसी भावना से आगामी कार्यवाही में योगदान देंगे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 हुआ पेश

सरकार ने आज संसद में Economic Survey 2026-27 टेबल किया. यह यूनियन बजट से ठीक पहले आने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, अनुमान और सेक्टर‑वाइज परफॉर्मेंस शामिल होती है.

यूनियन बजट 1 फरवरी को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 (रविवार) को केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करेंगी. यह लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आठवां बजट होगा.

बजट सत्र 2026: शेड्यूल