Pariksha Pe Charcha : दीपिका पादुकोण ने बच्चों के साथ खेला गेम, मेंटल हेल्थ पर भी की बात

परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम की पीएम मोदी ने 10 फरवरी 2025 को शुरुआत की थी. दरअसल, इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कई अलग-अलग एपिसोड्स में किया जा रहा है. इसके पहले एपिसोड की शूटिंग दिल्ली के सुंदर नर्सरी में की गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने खुद देशभर के अलग-अलग जगहों से आए बच्चों से कई चीजों पर चर्चा की थी. इसके बाद आद इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड जारी किया गया है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है.

नरेंद्र मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "इस साल परीक्षा पे चर्चा में मेंटल हेल्थ पर एक खास एपिसोड किया गया है. इस पर आपको दीपिका पादुकोण की बातों को जरूर सुनना चाहिए."

This year's Pariksha Pe Charcha features a special episode on mental health and wellbeing. Do hear @deepikapadukone's insights on this subject. #PPC2025 https://t.co/IOfYdhMhuz