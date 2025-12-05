डांस के वक्त बढ़ाया उत्साह, फिर हैवान बनी 'मां'... घंटों बाद 'पानीपत की पूनम' ने डुबो कर ले ली बच्चों की जान

- हरियाणा के पानीपत की पूनम ने चार वर्षों में अपने और रिश्तेदारों के चार बच्चों की हत्या कर दी.
- एक मामले में पूनम ने हत्या से कुछ घंटे पहले बच्चों का डांस करते वीडियो रिकॉर्ड किया था.
- पुलिस का मानना है कि पूनम ने खूबसूरत दिखने की सनक के चलते इन अपराधों को अंजाम दिया.
एक मां अपने और यहां तक की दूसरों के बच्चों के लिए भी सबसे बड़ा सहारा, सबसे पहली रक्षा पंक्ति होती है. हालांकि हरियाणा के पानीपत की पूनम ने अपने बच्चों के साथ जो किया है, उसके बारे में जानकर हर कोई सहम उठता है. कथित तौर पर पूनम ने पिछले चार सालों के दौरान चार बच्चों (तीन छोटी बच्चियों और अपने बेटे) की हत्या कर दी. इस भयानक वारदात को अंजाम देने वाली पूनम ने हत्या से कुछ घंटे पहले अपने चार साल के बेटे सहित दो बच्चों का घर में डांस करते एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. बच्चों के इन मस्ती भरे पलों के वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली एक मां कुछ ही घंटों बाद हत्या जैसा कदम कैसे उठा सकी, यह सोचकर ही दिल कांप उठता है.
डांस की यह क्लिप 2023 में रिकॉर्ड की गई. इस क्लिप में उसका बेटा शुभम और उसकी ननद की नौ साल की बेटी इशिका एक गाने पर बिस्तर पर नाचते-कूदते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान पूनम को उनका उत्साह बढ़ाते सुना जा सकता है. कुछ ही घंटे बाद उसने सोनीपत के भावर गांव में इशिका को एक पानी की टंकी में डुबोकर हत्या कर दी और फिर पूनम ने अपने बेटे की भी उसी तरह जान ले ली. पुलिस का मानना है कि पहली हत्या के बाद यह उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पूनम की एक चाल थी, जो उस पर शक करते थे.
पानी से भरे टब में डुबोकर कर दी हत्या
पूनम की तीसरी शिकार आठ साल की जिया थी. इस हफ्ते की शुरुआत में पूनम ने अपनी भतीजी छह साल की विधि की भी हत्या कर दी. अधिकारियों ने बताया कि पूनम ने 2021 में विधि के चेहरे पर उबलती चाय की एक बड़ी केतली डालकर उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई थी.
सोमवार को पूनम ने कथित तौर पर एक रिश्तेदार के घर के स्टोररूम में पानी से भरे टब में बच्ची को डुबो दिया, जहां पूरा परिवार एक शादी समारोह के लिए एकत्रित हुआ था. विधि को एनसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके दादा पाल सिंह ने बाद में पूनम पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई.
खूबसूरत दिखने की सनक में की हत्याएं!
पूनम को इसी हफ्ते गिरफ्तार किया गया जब उसने कथित तौर पर हत्याओं की बात कबूल कर ली. पुलिस का मानना है कि पूनम ने खूबसूरत दिखने की सनक' के चलते इन अपराधों को अंजाम दिया. पूनम ने खासतौर पर सुंदर लड़कियों को निशाना बनाया. उसने बताया कि ईर्ष्या और नाराजगी के चलते वह अपनी भतीजियों को पानी में डुबोकर मार डालती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उससे "ज्यादा सुंदर" दिखे.
विधि के पिता संदीप ने एनडीटीवी को बताया कि पूनम ने ईर्ष्या के कारण मेरी बेटी की हत्या कर दी. उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए. हमें नहीं पता कि (अगर वह पकड़ी नहीं जाती) कितने बच्चे मारे जाते. उन्होंने कहा कि अब अगर उसे मौका मिला तो वह मेरे बेटे पर भी हमला कर सकती है.
हैवानियत की सारी हदें पार कर गई पूनम
- 32 साल की पूनम ने एमए के साथ बीएड किया. उसे होशियार और कम बोलने के साथ शांत स्वभाव का माना जाता था. हालांकि वो साइको किलर बन गई और उसने खूबसूरत बच्चों को अपना निशाना बनाया.
- पूनम का विवाह 2019 में हुआ था और उसका एक बच्चा शुभम था. पूनम का पति कारों की धुलाई का काम करता है, लेकिन ससुराल में सास-ससुर से उसकी कभी नहीं बनी.
- 2023 में ननद भी अपनी 9 साल की बेटी इशिका के साथ घर में आकर साथ रहने लगी. इसके बाद हैवानियत चरम पर पहुंच गई. उसने सुंदर और चंचल इशिका को पानी के छोटे टब में डुबोकर मार दिया.
- पूनम की हैवानियत का यह अंत नहीं था बल्कि उसने अपने ही हाथों अपनी ममता का गला घोंट दिया. सोनीपत जिले के भवर गांव में उसने दूसरा कत्ल किया, जहां उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम की जान ले ली.
- अगस्त 2025 में जब मायके गई तो उसने वहां भी एक बच्चे का कत्ल किया. पूनम ने उसे नींद में उठाया और जानवरों को पानी पिलाने के लिए बनाई गई हौद में डुबोकर मार डाला. ये वो पहला मौका था जब उसके चाचा को पूनम पर संदेह हुआ.
- आखिर में पूनम ने 1 दिसंबर 2025 को 6 साल की विधि की जान ले ली. इस बार भी कत्ल का तरीका वही था. वह अपनी जेठानी की लड़की विधि को वॉशरूम के वॉटर टैंक के पास ले गई और उसकी गर्दन को पकड़कर बच्ची का मुंह पानी में डुबो दिया. वो तड़पती रही, लेकिन पूनम का दिल नहीं पसीजा.
