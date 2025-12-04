मुझसे सुंदर कोई नहीं... बच्चों की जान लेने वाली पानीपत की साइको किलर की शादी की तस्वीर आई सामने

पानीपत के गांव भावड़ में चार बच्चों को बेरहमी से कत्ल करने वाली कातिल पूनम की शादी की तस्वीर सामने आई है. पूनम के साथ उसका पति नवीन भी साथ दिख रहा है. लाल रंग के लहंगे और हाथों में मेहंदी में लगाए पूनम इस तस्वीर में दिख रही है. पास ही उसका पति नवीन कुर्सी के करीब बैठा दिखाई दे रहा है.

पूनम के ऊपर अपने बेटे शुभम की हत्या समेत कुल चार बच्चों की हत्या का आरोप है. कहा जा रहा है कि पूनम खुद से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखना चाहती थी. ऐसे में उसने अपने जिगर के टुकड़े बेटे शुभम को भी मार डाला. इसके साथ-साथ उनके तीन और बच्चों की हत्या कर डाली. इस वक्त पूनम पुलिस के कब्जे में है.

पूनम के ऊपर उसके घरवालों को पहले से ही शक था. लेकिन कुछ दिन पहले विधि नामक एक बच्ची की हत्या के बाद घरवालों का शक यकीन में बदल गया और पूनम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी. पूनम की इस हरकत को सुनकर हर कोई सन्न है. आखिर कोई मां कैसे अपने ही बेटे की हत्या कर सकती है. वो भी खूबसूरती की सनक में. पुलिस अब पूनम से उसके सारे राज उगलवाने की कोशिश कर रही है.

कातिल पूनम ने कब-कब बच्चों को मारा

-2023 में इशिका की हत्या (9 साल)

-2023 में बेटे शुभम की हत्या (4 साल)

-2025 में जिया की हत्या (8 साल)

-2025 में विधि की हत्या (6 साल)