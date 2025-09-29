विज्ञापन
ये कैसी मां, बेटे ने चिकन मांगा तो बेलन से पीटकर मार डाला, बेटी भी जख्मी

मां को लेकर हर इंसान के दिल में एक खास जगह होती है. यहां तक की हिंसक जानवर भी जब जन्म लेते हैं तो उनकी मां ही उनको पालती है. वो उनके बड़े होने तक ख्याल रखती है. मगर पालघर की इस मां ने अपने ही बेटे को मार डाला. पालघर से मनोज सातवी की रिपोर्ट पढ़िए...

ये कैसी मां, बेटे ने चिकन मांगा तो बेलन से पीटकर मार डाला, बेटी भी जख्मी
  • महाराष्ट्र के पालघर में एक मां ने अपने सात साल के बेटे को बेलन से पीटकर उसकी हत्या कर दी है.
  • बच्चे का नाम चिन्मय गणेश घुमड़े था और उसकी दस साल की बहन भी घायल है. वो अस्पताल में भर्ती है.
  • आरोपी मां पल्लवी घुमड़े को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
पालघर:

महाराष्ट्र के पालघर में एक मां ने ही अपने सात साल के बेटे को मार दिया. बच्चे को बेलन से इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका चेहरा सूज गया. बच्चे की तस्वीर इतनी बुरी हो चुकी है कि देखकर ही कोई भी कांप जाए. यह घटना पालघर के धनसार काशीपाड़ा में हुई. पुलिस ने इस बेरहम मां को गिरफ्तार कर लिया है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों इसने अपने ही बच्चे को मार दिया.

बेटी को भी किया जख्मी

पुलिस के अनुसार, 40 साल की पल्लवी घुमड़े ने चिकन मांगने पर अपने बच्चों को बेरहमी से पीटना शुरू किया.  इस दौरान बेटे की मौत हो गई. वहीं उसकी बेटी घायल है. बेटा सात साल का था और उसका नाम चिन्मय गणेश घुमड़े है. वहीं बेटी 10 साल की है और उसका इलाज चल रहा है. पल्लवी घुमड़े को पालघर पुलिस ने धनसार स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पालघर पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है.

पालघर एसपी ने क्या कहा

पालघर एसपी यतीश देशमुख ने बताया कि पल्लवी घुमड़े अपने परिवार के सदस्यों के साथ काशिपाड़ा क्षेत्र के एक फ्लैट में रह रही थीं. उसने अपने बेटे चिन्मय को बेलन जैसी चीज से बेरहमी से पीटा. पिटाई के दौरान चिन्मय की मौत हो गई. पल्लवी ने अपनी बेटी को भी जमकर पीटा. बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसका इलाज चल रहा है. पालघर पुलिस स्टेशन में पल्लवी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्यों मार डाला

आसपास के लोगों को भी इस हत्या का कारण नहीं समझ आ रहा है. आखिर एक मां अपने ही बच्चे की जान कैसे ले सकती है और वो भी चिकन मांगने पर? क्या वो मानसिक रूप से किसी तनाव में थी? या परिवार में क्या कोई इतनी बड़ी परेशानी थी कि उसने अपना गुस्सा अपने ही बच्चों पर निकाल दिया? या फिर ये महिला पहले से हिंसक थी और अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारने की आदी थी? पुलिस अब पल्लवी से पूछताछ कर क्राइम सिक्वेंस जोड़ने की कोशिश कर रही है. 

