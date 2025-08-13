कातिल मां! प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखा तो 10 वर्षीय बेटे की हत्या कर झाड़ियों में फिंकवा दिया

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है. दो बच्चों की मां पर आरोप है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या करवा दी और शव को झाड़ियों में फिंकवा दिया. बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मां को उसके दूसरे धर्म के प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. पुलिस ने बच्चे की मां, प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना वाराणसी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, रामनगर के मच्छरहट्टा की रहने वाली सोना शर्मा के पति की दो साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद वह अपने 10 वर्षीय बेटे सूरज और 5 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी. इसी दौरान गोलाघाट निवासी फैजान के साथ उसके प्रेम संबंध बन गए. वह अक्सर उसके घर आता-जाता था.

अपर पुलिस उपायुक्त टी. सर्वनन ने बताया कि तीन दिन पहले सूरज ने अपनी मां और फैजान को बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. बच्चे द्वारा उनका राज खोल देने के डर से महिला और उसका प्रेमी घबरा गए. इसके बाद फैजान ने लड़के को मारने की योजना बनाई.

सर्वनन ने बताया कि फैजान सोमवार की शाम सूरज को बहला-फुसलाकर बावन बीघा मैदान की झाड़ियों में ले गया. वहां उसने अपने दोस्त राशिद की मदद से लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को वहीं छिपा दिया.

पुलिस के मुताबिक, बेटे की हत्या की जानकारी होने के बावजूद मां सोना शर्मा ने ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ पता नहीं है. उसने रात लगभग 1:30 बजे रामनगर पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. दावा किया कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

मंगलवार की रात पुलिस को बावन बीघा की झाड़ियों में सूरज का शव मिला. मामले की गहराई से तहकीकात की गई तो मां सोना शर्मा के व्यवहार से पुलिस को संदेह पैदा हुआ. वह बार-बार फैजान का नाम लेती सुनी गई. इसके बाद पुलिस ने तुरंत फैजान और राशिद को हिरासत में ले लिया.

पूछताछ के बाद पुलिस फैजान को मंगलवार देर रात घटनास्थल पर ले गई. वहां उसने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीनकर गोली चलाने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी और गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर दोस्त राशिद को भी हिरासत में ले लिया गया.

अपर पुलिस उपायुक्त सर्वनन ने बताया कि फैजान ने अपने प्रेम-प्रसंग का पर्दाफाश होने के डर से सूरज की हत्या कर दी थी. उसकी मां और उसके प्रेमी ने अपहरण की कहानी पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई थी. तीनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है.

