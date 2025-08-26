विज्ञापन
पहले मां का गला रेता, फिर काट ली अपनी कलाई... कर्ज में फंसे युवक की दिल दहला देने वाली हरकत!

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 24 वर्षीय अनिकेत ने सुबह सबेरे अपनी मां पूजा की गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद अपनी कलाई काट ली और घर के बाहर आकर सड़क किनारे बैठ गया.

पहले मां का गला रेता, फिर काट ली अपनी कलाई... कर्ज में फंसे युवक की दिल दहला देने वाली हरकत!
  • महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में 24 वर्षीय युवक अनिकेत ने अपनी मां पूजा की गला रेतकर हत्या कर दी.
  • उसके बाद खुदकुशी करने के लिए अपनी कलाई काट ली. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया.
  • लोगों में चर्चा है कि अनिकेत शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े कर्ज में उलझा हुआ था. इसी को लेकर विवाद हुआ था.
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी, उसके बाद खुदकुशी करने के लिए अपनी कलाई काट ली. हालांकि पड़ोसियों से खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

वारदात रत्नागिरी शहर के पास शांतिनगर इलाके में हुई. 24 वर्षीय अनिकेत अपनी मां पूजा के साथ रत्नागिरी शहर के पास नाचने गांव के सुपाल वाडी में रहते थे. मंगलवार सुबह अनिकेत ने अपनी मां पूजा पर धारदार चाकू से हमला कर दिया. गर्दन पर गहरा वार लगने से पूजा की मौके पर ही मौत हो गई.

मां को खून से लथपथ देखकर अनिकेत ने अपनी कलाई काट ली. उसके बाद घर के बाहर आकर सड़क किनारे बैठ गया. पड़ोसियों ने जब उसे इस हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अनिकेत को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. 

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अनिकेत के पिता शशिकांत ने छह महीने पहले आत्महत्या कर ली थी. पिता की मौत के बाद से अनिकेत और उसकी मां अकेले रह रहे थे.

इलाके के लोगों में चर्चा है कि अनिकेत शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े कर्ज में उलझा हुआ था. इसी को लेकर घर में विवाद हुआ था. हालांकि पुलिस ने इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे का सही कारण विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

