पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने पर महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार से अपील, जानें पूरा मामला

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से हो रही जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रही है. अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार से उन पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की, जिन्होंने भारतीयों से शादी की है और कई वर्षों से यहां रह रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.

मुफ्ती ने ‘एक्स' पर कहा, “हाल ही में भारत से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के सरकारी निर्देश ने गंभीर मानवीय चिंताएं पैदा की हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में. इससे प्रभावित होने वाली कई महिलाएं हैं, जो 30-40 साल पहले भारत आई थीं, भारतीय नागरिकों से शादी की, परिवार बसाया और लंबे समय से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं.”

The recent government directive to deport all Pakistani nationals from India has raised serious humanitarian concerns, particularly in Jammu & Kashmir. Many affected are women who came to India 30–40 years ago, married Indian citizens, raised families, and have long been part of…