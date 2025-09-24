पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला टीचर गिरफ्तार, ऑपरेशन महादेव से मिला था अहम क्लू

Pahalgam Terror attack: पहलगाम आतंकी हमले के करीब 5 महीने बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को मदद करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आतंकी सहयोगी की पहचान दक्षिण कश्मीर के मो. यूसुफ कटारिया के रूप में हुई है. 26 वर्षीय यूसुफ कटारिया जम्मू-कश्मीर में टीचर है. कटारिया लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया गया है. श्रीनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

ऑपरेशन महादेव से मिला था क्लू

जम्मू-कश्मीर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन महादेव में मारे गए लश्कर आतंकवादियों से बरामद उपकरणों और हथियारों की जांच के बाद से पुलिस मोहम्मद कटारिया तक पहुंची. ऑपरेशन महादेव में सुरक्षाबलों ने तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे.

ऑपरेशन महादेव के बाद पहलगाम आतंकी हमले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है. मोहम्मद कटारिया से पूछताछ कर मामले में आगे की छानबीन की जा रही है.

22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने की 26 लोगों की हत्या



उल्लेखनीय हो कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी. इन 26 लोगों में 25 लोग सैलानी थे. जो भारत के अलग-अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने आए थे. इस आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है.

ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिया था पाक के आतंकियों को जवाब

पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था. इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए. हालांकि पलहलागम के गुनाहगारों की तलाश ऑपरेशन महादेव से पूरी हुई.

जुलाई में खत्म हुए पहलगाम के गुनाहगार, अब सहयोगी गिरफ्तार

ऑपरेशन महादेव में सुरक्षाबलों ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में उन तीन आतंकियों को ढेर कर दिया जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल थे. मारे गए ये तीनों ही आतंकी पाकिस्‍तान के रहने वाले थे.



हमले का मास्‍टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान पाकिस्तान के रावलकोट का रहने वाला था. वहीं अबू हमजा उर्फ हैरिस पाकिस्तान के सियालकोट का और मोहम्‍मद यासिर भी पाकिस्‍तान का ही रहने वाला था. अब उसका एक सहयोगी गिरफ्तार किया गया है.



