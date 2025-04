शुभम के पार्थिव शरीर को देख पथरा गई ये आंखें... इस महिला का दर्द आपको भी झकझोर देगा

सामने पति का शव, शव के ठीक सामने एक टेबल और उस टेबल पर पति की तस्वीर... और उस टेबल के पास बैठी महिला एक टक उस तस्वीर को देख पथराई सी दिख रही है. ये वीडियो है कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर का. और जिस महिला के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो हैं शुभम की पत्नी. जिनकी दो महीने पहले ही शादी हुई थी और उनके पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है. इस महिला का दर्द देख आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे. शुभम द्विवेदी का शव अब उनके घर पहुंच चुका है. जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कानपुर पहुंचा शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर

VIDEO | Uttar Pradesh: Body of Shubham Dwivedi, victim of Pahalgam terror attack, has been brought to his house in #Kanpur. CM Yogi Adityanath is expected to meet the bereaved family later today.#PahalgamTerroristAttack



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/9VBAwEiWXK