तमिलनाडु से 13, बंगाल से 11, केरल से 8... इस साल जिन राज्यों में चुनाव, वहां के कितनों लोगों को मिला पद्म अवार्ड

Padma Awards 2026: भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की फेहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर भारत रत्न आता है. भारत रत्न के बाद नंबर-2 पर पद्म विभूषण, नंबर-3 पर पद्म भूषण और नंबर-4 पर पद्म श्री अवार्ड आता है. गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल भारत सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को इन अवार्डों से सम्मानित करती है. रविवार को गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी की. जिसमें बताया गया कि इस साल 131 लोगों को पद्म अवार्ड दिया जा रहा है.

5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण तो 113 पद्म श्री सम्मान

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं. भारत की राजनीति में पुरस्कारों की लिस्ट से चुनाव का भी गहरा नाता है. अक्सर अवार्डों की लिस्ट में उन राज्यों के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, जहां आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होता है. इस साल 2026 में भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में देखना दिलचस्प है, इस बार जिन राज्यों में चुनाव है, वहां के कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है.

2026 में इन 5 राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरल

केरल को छोड़कर चार राज्यों में मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. जिसके लिए चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है. इसका असर पद्म अवार्ड की लिस्ट में देखने को मिला है. जिन राज्यों में आने वाले कुछ महीने में चुनाव होना है, वहां से बड़ी संख्या में पद्म अवार्ड मिला है.

तमिलनाडु से 13 लोगों को पद्म अवार्ड

तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है. यहां के 13 लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा हुई है.

कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, पद्म विभूषण, मेडिकल क्षेत्र में एस के एम मैलानंदन, पद्म विभूषण, सोशल वर्क क्षेत्र में गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम, पद्म श्री, कला क्षेत्र में एच वी हांडे, पद्म श्री, मेडिकल क्षेत्र में के रामासामी, पद्म श्री, साइंस और इंजनीयरिंग में के विजय कुमार, पद्म श्री, सिविल सर्विस क्षेत्र में ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन, पद्म श्री, कला क्षेत्र में पुन्नियामूर्ति नटेसन, पद्म श्री, मेडिकल क्षेत्र में आर कृष्णन, मरणोपरांत, पद्म श्री, कला क्षेत्र में राजस्तपति कालियाप्पा गौंडर, पद्म श्री, कला क्षेत्र में शिवाशंकरी, पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में थिरुवरूर भक्तवत्चलम, पद्म श्री, कला क्षेत्र में वीझिनाथन कामाकोटी, पद्म श्री, साइंस और इंजनियरिंग क्षेत्र में

पश्चिम बंगाल से 11 लोगों को पद्म पुरस्कार

अशोक कुमार हलधर, पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में गंभीर सिंह योनजोंन, पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में हरि माधव मुखोपाध्याय, मरणोपरांत, पद्म श्री, कला क्षेत्र में ज्योतिष देवनाथ, पद्म श्री, कला क्षेत्र में कुमार बोस, पद्म श्री, कला क्षेत्र में महेंद्र नाथ रॉय, पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में प्रोसेनजीत चटर्जी, पद्म श्री, कला क्षेत्र में रबीलाल टुडु, पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में सरोज मंजल, पद्म श्री, मेडिकल क्षेत्र में तरुण भट्टाचार्या, पद्म श्री, कला क्षेत्र में तृप्ति मुखर्जी, पद्म श्री, कला में

केरल के 8 लोगों को पद्म पुरस्कार

के टी थॉमस, पद्म विभूषण, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में पी नारायणन, पद्म विभूषण, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत), पद्म विभूषण, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में ममूटी, पद्म श्री, कला क्षेत्र में वेल्लापल्ली नटेसन, पद्म श्री, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में ए ई मुथुनायगम, पद्म श्री, साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में कलामंडलम विमला मेनन, पद्म श्री, कला क्षेत्र में कोल्लाकल देवकी अम्मा जी, पद्म श्री, कला क्षेत्र में

असम से 5 लोगों को पद्म पुरस्कार

हरिचरण सैकिया, पद्म श्री, कला क्षेत्र में जोगेश देउरी, पद्म श्री, अन्य और कृषि क्षेत्र में कबिंद्र पुरकायस्था (मरणोपरांत), पद्म श्री, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में नुरुद्दीन अहमद, पद्म श्री, कला क्षेत्र में पोखिला लेकथेपी, पद्म श्री, कला क्षेत्र में

पुडुचेरी से 1 शख्स को पद्म पुरस्कार

के पजानिवेल, पद्म श्री, खेल क्षेत्र में



