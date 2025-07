‘क्यों मान लिया पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी ही थे': चिदंबरम के बयान पर बवाल, BJP ने कांग्रेस को दिया जवाब

पहलगाम में आतंकवादी हमले के तीन महीने गुजर चुके हैं. भारत ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा विपक्ष भारत सरकार और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा. लेकिन सीजफायर के बाद से उसने सरकार से सवाल पूछे हैं. उसके सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर करवाने वाले दावे से लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़े हैं. संसद का मानसून सत्र जारी है और विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस, सरकार से जवाब मांग रही है. सोमवार, 28 जून को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी. लेकिन इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार से ऐसा सवाल पूछा है जिसकी आलोचना करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह पाकिस्तान को क्लीनचीट देने जैसा है.

इसी इंटरव्यू में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, “बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है. देश को विश्वास में नहीं लिया गया. ऑपरेशन सिंदूर को कई सप्ताह हो गए हैं, जिसे, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, केवल रोका गया है और समाप्त नहीं किया गया है. यदि हां, तो उसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं? क्या मोदी सरकार ने पहलगाम जैसा दूसरा हमला रोकने के लिए कोई कदम उठाया है? दूसरा, आतंकवादी हमलावर कहां हैं? आपने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा, या उनकी पहचान भी क्यों नहीं की? हमलावरों को शरण देने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी. उनका क्या हुआ? बहुत सारे सवाल हैं. सरकार उन्हें क्यों टाल रही है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं?”

अब बीजेपी ने इस बयान पर चिदंबरम और कांग्रेस की आलोचना की है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस इंटरव्यू का एक क्लीप पोस्ट करते हुए लिखा कि “एक बार फिर, कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी है - इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद. ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती हैं, कांग्रेस नेता भारत के विपक्ष की तुलना में इस्लामाबाद के वकील अधिक दिखते हैं?”

