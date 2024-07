हमारी यात्रा से भारत और भूटान की दोस्ती और मजबूत होगी : भूटान के प्रधानमंत्री

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ तीन दिवसीय गुजरात की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने बुधवार को दौरे के समापन पर कहा कि इस यात्रा से "भूटान और भारत" के बीच दोस्ती और मजबूत होगी. राज्य की यात्रा के अंतिम चरण में भूटान नरेश और प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के निकट बनने वाले वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवा केंद्र ‘गिफ्ट सिटी' का दौरा किया.

गांधीनगर से रवाना होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में टोबगे ने अपने अनुभवों को साझा किया.

उन्होंने कहा, "आज हमने गिफ्ट सिटी का दौरा किया. इस स्मार्ट शहर ने बहुत ही कम समय में जो उपलब्धि हासिल की है उससे हम बहुत प्रभावित हैं. हमारी यात्रा से भारत और भूटान की दोस्ती और मजबूत होगी. भूटान के महामहिम राजा की ओर से मैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस शानदार व्यवस्था के वास्ते धन्यवाद देता हूं."

राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि दौरे पर आया प्रतिनिधिमंडल "विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और जिला शीतलन प्रणाली और उपयोगिता सुरंग जैसी अन्य उच्च तकनीक प्रणालियों" को देखकर प्रभावित हुआ.

प्रधानमंत्री टोबगे ने कहा, "जिस दिन (22 जुलाई को) हम आए उस दिन हमने स्टैच्यु ऑफ यूनिटी का दौरा किया. मैं आपको कह सकता हूं कि (सरदार वल्लभभाई पटेल की) विशाल प्रतिमा को देखकर मैंने महसूस किया जैसे तीर्थस्थल पर आया हूं और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि को अनुभव किया."

अधिकारियों ने बताया कि भूटान नरेश और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुंद्रा और खावड़ा में अदाणी समूह के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना स्थलों का दौरा किया. उन्होंने बताया कि अदाणी समूह मुंद्रा में भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह का संचालन करता है जबकि यह खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित कर रहा है.

भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत और भूटान के बीच ‘माइंडफुलनेस सिटी' के विकास के लिए साझेदारी का भी आह्वान किया. इस योजना का क्रियान्वयन भारत की सीमा के निकट दक्षिणी भूटान के गेलेफू शहर में किया जाएगा.

राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक भूटान के राजा वांगचुक और प्रधानमंत्री टोबगे ने रवाना होने से पहले हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद शहर का आसमान से विहंगम अवलोकन किया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वयं भूटानी मेहमानों को छोड़ने हवाई अड्डे तक गए.

