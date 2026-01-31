विज्ञापन
विशेष लिंक

कोलकाता के Olypub में मटन ऑर्डर किया, वेटर ने परोस दिया बीफ, ब्राह्मण इन्फ्लूएंसर ने जताई आपत्ति

कोलकाता के ओलिपब रेस्टोरेंट में इन्फ्लूएंसर सायक चक्रवर्ती ने मटन स्टेक ऑर्डर किया, लेकिन उन्हें कथित तौर पर बीफ परोस दिया, जिसे उन्होंने मटन समझकर खा भी लिया. बाद में वेटर मटन लेकर आया तो गलती का खुलासा हुआ. वीडियो में सायक गुस्सा जताते हैं और धार्मिक संवेदनशीलता की बात उठाते हैं. मामला सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गया.

Read Time: 3 mins
Share
कोलकाता के Olypub में मटन ऑर्डर किया, वेटर ने परोस दिया बीफ, ब्राह्मण इन्फ्लूएंसर ने जताई आपत्ति
  • कोलकाता के ओलिपब रेस्टोरेंट में मटन स्टेक ऑर्डर करने पर गलती से बीफ स्टेक परोस दिया गया था.
  • स्थानीय इन्फ्लूएंसर सायक चक्रवर्ती ने बिना बताए बीफ परोसने पर धार्मिक और सांस्कृतिक असहमति जताई.
  • रेस्टोरेंट के स्टाफ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मैनेजर ने माफी को मजाक के रूप में पेश किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित प्रसिद्ध रेस्टोरेंट ओलिपब (Olypub) में एक कथित फूड मिक्स‑अप का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. स्थानीय इन्फ्लूएंसर सायक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्होंने मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें बीफ स्टेक परोस दिया गया, जिसे उन्होंने मटन समझकर खा भी लिया. यह जानकारी तब सामने आई जब वेटर बाद में एक और प्लेट लेकर आया और बताया कि यह असली मटन स्टेक है.

वीडियो में सायक स्पष्ट रूप से गुस्से में दिखते हैं और कहते हैं कि वे ब्राह्मण हैं और अन्य बंगालियों की तरह नॉन‑वेज खाते हैं, लेकिन उन्हें बिना बताए बीफ परोसा गया. वेटर के मुस्लिम होने का उल्लेख भी वीडियो में सामने आता है, जिसके बाद सायक ने वेटर से सवाल किया, 'अगर मैं आपको पोर्क खिला दूं तो?' यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और इसके बाद रेस्टोरेंट पर धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान न रखने का आरोप लगा.

यह भी पढ़ें- 11 करोड़ की कार, शानदार लाइफस्‍टाइल... आखिर, क्‍यों दिग्‍गज कारोबारी सीजे रॉय ने किया सुसाइड

'मैनेजर ने बनाया मजाक'

वीडियो में सायक के साथ मौजूद लोग भी नाराज दिखते हैं और पूछते हैं कि मटन के ऑर्डर के बावजूद बीफ क्यों परोसा गया. उनका यह भी सवाल है कि क्या यह गलती थी या किसी मंशा के साथ किया गया कदम. सायक का दावा है कि रेस्टोरेंट स्टाफ ने मामले को हल्के में लिया और माफी को गंभीरता से नहीं लिया. उनका आरोप है कि मैनेजर भी इसे मजाक की तरह ले रहा था. घटना का पूरा वीडियो सायक ने रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन साझा किया.

यह भी पढ़ें- संपत्ति विवाद में ट्रिपल मर्डर! आरोपी बेटे ने कबूला जुर्म, जानिए कैसे पुलिस पूछताछ में खुला हत्या का राज

दो धड़ों में बंटे सोशल मीडिया यूजर्स

इंटरनेट पर यह मामला तुरंत दो धड़ों में बंट गया. एक पक्ष का कहना है कि यह धार्मिक भावनाओं की अनदेखी का गंभीर मामला है, वहीं दूसरा पक्ष यह तर्क दे रहा है कि जिस रेस्टोरेंट में बीफ परोसा ही जाता हो, वहां जाकर ऐसी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है. घटना ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी हवा दी है.

फिलहाल रेस्टोरेंट प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, और कई लोग इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolkata, Viral Video, Beef Served, Beef Served In Name Of Mutton, Beef Serve
Get App for Better Experience
Install Now