BJP आईटी सेल प्रमुख ने कहा- पाक की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, क्यों दिलाई DGMO राजीव घई की याद

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फिर सवाल पूछा है. उन्होंने पाकिस्तान को हमले की सूचना पहले दिए जाने को लेकर कहा है कि यह कोई चूक नहीं थी, बल्कि यह एक अपराध था. और देश को सच्चाई जानने का हक है.राहुल गांधी के इस सवाल पर बीजेपी ने उन पर हमला बोला है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी की चतुराई महज संयोग नहीं है, बल्कि भयावह है. उन्होंने राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है.

मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, '' भारत के फायदे और नेता विपक्ष के नीयत का भंडाफोड़ करने के लिए मैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का 11 मई का बयान फिर से पोस्ट कर रहा हूं. ''

Rahul Gandhi's daftness is not merely incidental—it is sinister. He is speaking the language of Pakistan.



For the benefit of India, and to expose the intent of the Leader of the Opposition, I am reposting the statement of DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai, dated 11.05.2025:… https://t.co/NBqHRPvdLR pic.twitter.com/UeJ5vj1vzV