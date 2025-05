वह दिल्ली कहकर जाती थी... पिता ने ज्योति के पाकिस्तानी कनेक्शन पर बताई चौंकाने वाली बात

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. इसी बीच ज्योति के पिता ने न्यूज एजेंसी आईएनएस से बात की और कई बड़े खुलासे किए. ज्योति के पिता ने बताया कि उनका घर उनके भाई की पेंशन से चलता है और घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि वह दिल्ली जाना है कहकर जाती थी.

ज्योति के पिता ने कहा कि "वह रात में 2 बजे पुलिसवालों के साथ आई थी और बस कपड़े लेकर चली गई थी. लेकिन उससे कुछ बातचीत नहीं हुई. न ही ज्योति से पहले कुछ बातचीत हुई और न ही बाद में. वह बस नमस्ते करती है. साथ ही उन्होंने कहा, ज्योति दिल्ली का बोलकर जाया करती थी और मुझे नहीं पता कि वो कहां जाती थी. मेरा घर भी भाई की पेंशन से चलता है. हमारे पास न पहले पैसे थे और न अब हैं... जो भी पेंशन आती है, केवल उससे ही घर चलता है".

Hisar, Haryana: Father of YouTuber Jyoti Malhotra, Harish Malhotra says, "Last night at around 2 AM, she came home, along with the police. She came to take clothes. There was no conversation, neither before nor now. Normally, she would at least greet with a 'Namaste,' but other…