'विदेशी ताकतों के हथियार': राहुल गांधी के आरोपों पर BJP के सुधांशु त्रिवेदी ने दागे तीखे सवाल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी और भारत विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिशों में लगा हुआ है. राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल विदेशी ताकतों के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं.राहुल गांधी कई बार अदालत और जनता के सामने झूठ बोलते पाए गए हैं.

'वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराते'

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि चुनाव और वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी लगातार फर्जी दावे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं. आज फिर चुनाव आयोग ने उनके एक फर्जी दावे की पोल खोल दी है. चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से उनके फर्जी डेटा को वेरिफाई करने को कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर नहीं पा रहे. वे करेंगे भी कैसे, क्योंकि उनके आरोप ही मनगढ़ंत हैं. राहुल गांधी हार की हताशा में लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे प्रश्न खड़े कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग पर निराधार आरोप लगा रहे हैं. बिहार की मतदाता सूची को लेकर जिसे भी कोई आपत्ति है, वो 1 सितंबर तक चुनाव आयोग को आवेदन देकर ठीक करवा सकता है. आज 10 दिन हो गए और इंडी गठबंधन के सभी 1 लाख 60 हज़ार बूथ लेवल एजेंट एक दिन में अगर 4-5 मतदाताओं का वेरिफिकेशन करते तो अब तक 10 दिन में सभी मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो गया होता एवं सब कुछ साफ़ हो गया होता. लेकिन, राहुल गांधी को झूठ की इबारत लिखने से फुर्सत नहीं है. तेजस्वी यादव के फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर इंडी गठबंधन के नेताओं की बोलती बंद है.

डेटा किसका है?

बीजेपी सांसद ने कहा कि ये झूठ की इबारत और मिथ्या आरोप हैं, जिनको ये लोग ख़ुद ही औपचारिक रूप से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं. चुनाव आयोग की तकनीकी दृष्टि से जो जरूरतें हैं, विपक्ष वो पूरी करके नहीं दे रहा है और आकर झूठ बोल रहा है. राहुल गांधी जब बैंगलोर सेंट्रल की सीट के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके पास 1 लाख वोटर का आंकड़ा कहां से आया. अगर चुनाव आयोग का डेटा नहीं था तो उन्होंने वो डेटा किसको जारी किया? क्या मीडिया को जारी किया है, क्या जनता को जारी किया है, क्या सांसदों को जारी किया है? या चुनाव आयोग को दिया है?

सुधांशु त्रिवेदी के सबसे तीखे हमले