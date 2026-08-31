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ऑपरेशन ‘चक्र 72’: 72 घंटे में दिल्ली के उत्तरी जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन

आर्म्स एक्ट के तहत 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक्साइज एक्ट के तहत 63 आरोपियों को दबोचा गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा.

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ऑपरेशन ‘चक्र 72’: 72 घंटे में दिल्ली के उत्तरी जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन
ऑपरेशन चक्र
NDTV

दिल्ली पुलिस के उत्तरी जिले ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ 72 घंटे का विशेष अभियान ‘ऑपरेशन चक्र 72' चलाया. 24 अगस्त की रात से 27 अगस्त की रात तक चले इस अभियान में जिले की पांचों सब-डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशंस टीमों ने मिलकर कार्रवाई की.

154 मुकदमे, 193 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान कुल 154 मुकदमे दर्ज किए गए और 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अवैध हथियार, शराब, ड्रग्स और जुए के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की.

अवैध हथियार और शराब पर कार्रवाई

आर्म्स एक्ट के तहत 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक्साइज एक्ट के तहत 63 आरोपियों को दबोचा गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा.

ड्रग्स तस्करों पर कसा शिकंजा

NDPS एक्ट के तहत 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने वजीराबाद, मजनू का टीला, सदर बाजार और प्रियदर्शिनी कॉलोनी समेत कई इलाकों में कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार, प्रियदर्शिनी कॉलोनी के दो प्रमुख ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया.

जुए के अड्डों पर भी कार्रवाई

अभियान के दौरान जुए से जुड़े मामलों में 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों और उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी, जहां पहले भी आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें सामने आती रही हैं.

हिस्ट्रीशीटर भी पुलिस के रडार पर

पुलिस ने पुराने हिस्ट्रीशीटरों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों पर भी विशेष नजर रखी. अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे कई आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया, जो जमानत पर बाहर आने के बाद कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे.

अपराधियों को सख्त संदेश

उत्तरी जिले की डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक, ऑपरेशन चक्र 72 सिर्फ रूटीन चेकिंग नहीं था, बल्कि अपराधियों को स्पष्ट संदेश देने के लिए चलाया गया अभियान था कि इलाके में कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.

पुलिस की आगे भी कार्रवाई जारी

पुलिस का कहना है कि अपराध और नशे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. 72 घंटे के इस अभियान के जरिए पुलिस ने अवैध हथियार, शराब, ड्रग्स और जुए के नेटवर्क पर एक साथ कार्रवाई कर अपराधियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है.

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