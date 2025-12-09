धमकी दोगे.. ऐसे सदन नहीं चलने दूंगा... राहुल के भाषण में लहराए ब्राजीली मॉडल के पोस्टर, बिरला को आया गुस्सा

लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार को लेकर विशेष चर्चा हो रही है. विपक्ष के नेताओं ने बिहार चुनाव और SIR पर सरकार को घेरने की कोशिश की. वहीं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब चर्चा कर रहे थे. तभी कांग्रेसी सांसदों ने ब्राजीली मॉडल के पोस्टर लहराने की शुरू कर दिए. जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर आपत्ति जताई. स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी को टोंकते हुए सदन में मर्यादित आचरण करने की नसीहत दे डाली.

सदन में क्या हुआ था?

SIR पर चर्चा के दौरान, जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, तभी पीछे की पंक्ति में बैठे कांग्रेसी सांसदों ने ब्राजीली मॉडल के पोस्टर लहराने शुरू कर दिए. इसे देखकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को रुकने के लिए कहा और पीछे बैठे सांसदों को ऐसा न करने की नसीहत दे डाली. ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा, " आप नेता प्रतिपक्ष हैं. मैं इस तरह सदन की कार्रवाई नहीं चलने नहीं दूंगा. ये सदन है, इसकी गरिमा बनाए रखें, इस तरह से सदन नहीं चलेगा." इसके साथ स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी ने अपने सांसदों को समझाने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा , "माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपने सदस्यों को समझाइए. ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए. विरोध का ये तरीका नहीं होता.

स्पीकर से क्या बोले राहुल गांधी?

स्पीकर के टोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा, "पीछे से फोटो दिखाए गए, मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं. लेकिन ये तो लोकतांत्रिक ढांचे का प्रतिबिंब हैं. यही अब हमारे लोकतंत्र में हो रहा है. ये ब्राजीली महिला 22 बार हरियाणा की वोटर लिस्ट में दिखाई दी. एक महिला तो एक ही बूथ की वोटर लिस्ट में 200 से ज्यादा बार दिखाई दी.