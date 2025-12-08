लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, राहुल पेश कर पाएंगे 'वोट चोरी' के सबूत?

मंगलवार को भी लोकसभा में गरमा-गरम बहस होगी. मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी. इस दौरान एसआईआर पर भी चर्चा हो सकती है. विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा करवाई जा रही एसआईआर प्रकिया को लेकर सवाल खड़े कर सकता है. इस चर्चा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से शुरुआत करेंगे.

बीते कई महीनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटचोरी का आरोप लगा कर हमलावर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी "वोटचोरी" के मुद्दे को एक बार फिर जोरशोर से उठाएंगे. हो सकता है कि वो कुछ नये तथ्य भी लोकसभा में रखें. कांग्रेस को इस दौरान क्षेत्रीय दलों का भी जोरदार समर्थन मिल सकता है.

ममता बनर्जी का पार्टी टीएमसी, स्टालिन की पार्टी डीएमके, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप से लेकर सपा और राजद बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे कटाक्ष कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अंत में चर्चा का जवाब दे सकते हैं. चुनाव सुधार पर भी चर्चा के लिए दस घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा

वहीं राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा होगी. देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में खास चर्चा की जा रही है.जानकारी के अनुसार, राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा होगी.

कौन-कौन बोलेगा

भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस दौरान अमित शाह 'वंदे मातरम' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे. चर्चा का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. वह राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करेंगे. इसके अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने-अपने विचार रखेंगे.

