कटक में बड़ा हादसा; ओडिशा हाईकोर्ट के सामने भीषण आग, कई वाहन जलकर राख

Odisha High Court Fire News: ओडिशा के कटक (Cuttack) से मंगलवार को एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. शहर के व्यस्त इलाके में स्थित ओडिशा हाईकोर्ट (Odisha High Court) के सामने अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा‑तफरी मच गई. आग की चपेट में आकर कई वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए. घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए.

Odisha High Court Fire: हाईकोर्ट के सामने का दृश्य

स्कॉर्पियो से शुरू हुई आग, कई वाहनों में फैली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत हाईकोर्ट के सामने खड़ी एक स्कॉर्पियो एसयूवी से हुई. कुछ ही पलों में आग ने पास में खड़े दो स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में सभी वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए. वाहन मालिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया.

दूर‑दूर तक दिखा धुएं का गुबार, लोग सहमे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटनास्थल से उठता घना धुआं और ऊंची‑ऊंची लपटें दूर‑दूर तक दिखाई दे रही थीं. अचानक लगी आग को देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में आग लगने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई.

फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला बड़ा हादसा

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. समय रहते आग बुझा लेने से आसपास खड़े अन्य वाहनों और इमारतों को नुकसान होने से बचा लिया गया. फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया.

कोई हताहत नहीं, जांच जारी

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना में एक स्कॉर्पियो, दो स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. पुलिस और फायर विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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