ओडिशा में खनन अधिकारी के घर पैसों की 'खान', रेड में 4.27 करोड़ और 130 ग्राम सोना भी मिला

भुवनेश्वर मंडल के सतर्कता पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरोज कुमार सामल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ रुपये की नकदी की गिनती की जा चुकी है. अब तक बरामद की गई अन्य संपत्तियों में भुवनेश्वर में स्थित दो मंजिला एक मकान और लगभग 130 ग्राम सोना शामिल है.

  • ओडिशा के खनन उप निदेशक देवव्रत मोहंती के फ्लैट से करीब चार करोड़ सत्ताईस लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं
  • सतर्कता विभाग ने मोहंती को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था तथा उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की गई थी
  • मोहंती पर पहले भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है और उनके खिलाफ कई बैंक खातों की जांच जारी है
भुवनेश्वर:

भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार ओडिशा खनन विभाग के एक अधिकारी के घर से 'ट्रॉली बैग' में रखे गए नोटों के बंडल समेत करीब 4.27 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई है. अधिकारियों ने बताया कि खनन उप निदेशक देवव्रत मोहंती के भुवनेश्वर स्थित फ्लैट से ये नकदी की जब्त की गई है. अधिकारी को सतर्कता विभाग(Vigillance Department) ने मंगलवार रात गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की गई. 

अब तक की सबसे बड़ी नगद जब्ती 

सतर्कता निदेशक यशवंत जेठवा ने कहा कि भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की ओर से राज्य में यह अब तक की सबसे अधिक नकद जब्ती है. भुवनेश्वर मंडल के सतर्कता पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरोज कुमार सामल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ रुपये की नकदी की गिनती की जा चुकी है. उन्होंने आगे कहा, ‘‘मोहंती पर 2009 में भी इसी तरह के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ मयूरभंज जिले की एक अदालत में अब भी मुकदमा चल रहा है.''

कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने आरोप लगाया कि नकदी की बरामदगी ने राज्य में तथाकथित ‘‘डबल इंजन वाली सरकार'' की देखरेख में फल-फूल रहे भ्रष्टाचार के व्यापक स्तर को उजागर किया है. अधिकारियों ने बताया कि मोहंती को लाइसेंस प्राप्त कोयला विक्रेता से उसके काम का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के बदले में कथित तौर पर 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.

दो मंजिला मकान और 130 ग्राम सोना शामिल

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सतर्कता विभाग ने भुवनेश्वर स्थित उनके फ्लैट, भद्रक जिले में स्थित उनके पैतृक घर और कटक स्थित उनके कार्यालय में एक साथ छापेमारी की थी. उन्होंने बताया कि मोहंती के कार्यालय में दराज से 1.20 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। अब तक बरामद की गई अन्य संपत्तियों में भुवनेश्वर में स्थित दो मंजिला एक मकान और लगभग 130 ग्राम सोना शामिल है.

अधिकारियों ने आगे बताया कि इसके अलावा, उनके नाम पर 2,400 वर्ग फुट का एक भूखंड है, जिस पर दो मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है.एसपी ने कहा, ‘‘मोहंती के नाम पर 10 बैंक खाते और लॉकर हैं उनकी भी जांच की जा रही है.''

अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि मोहंती ने 2004 में 8,000 रुपये के वेतन पर एक कनिष्ठ खनन अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा की शुरुआत की थी. अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में कटक में पदस्थापना से पूर्व मोहंती ने बोलंगीर, बारीपदा और ब्रह्मपुर में कार्य किया. इससे पहले की सबसे बड़ी बरामदगी गंजाम जिले में हुई थी, जहां एजेंसी ने सात अप्रैल 2022 को लघु सिंचाई प्रभाग में एक सहायक अभियंता के आवास से 3.4 करोड़ रुपये बरामद कर जब्त किए थे.

