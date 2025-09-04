विज्ञापन
ओडिशा के जाजपुर में भारी जल प्रवाह से दुधीनाला पुल गिरा, कई गांवों का संपर्क टूटा

बताया जा रहा है कि खारसरोता नदी की एक शाखा दुधीनाल में भारी जल प्रवाह के कारण पुल की दीवार और संपर्क सड़क क्षतिग्रस्त हो गई. सड़क और पुल की दीवार ढह गई है, जिससे हसनपुर और दुर्गापुर का मुख्य भूमि से संपर्क टूट गया है.

  • ओडिशा के जाजपुर जिले में भारी जल प्रवाह से दुधीनाला पुल गिर गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है
  • हसनपुर और दुर्गापुर गांव मुख्य भूमि से कट गए हैं क्योंकि पुल और संपर्क सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है
  • खारसरोता नदी की शाखा दुधीनाला में तेज जल प्रवाह के कारण पुल की दीवार और सड़क टूट गई है
जाजपुर:

ओडिशा के जाजपुर में भारी जल प्रवाह की वजह से एक पुल गिर गया है और इस वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है. जानकारी के मुताबिक जिले के हसनपुर और दुर्गापुर समेत कुछ गांवों का संपर्क टूट गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, जाजपुर ब्लॉक के सुजानपुर पंचायत के अंतर्गत हसनपुर गांव में दुधीनाला पुल ढह गया है. 

ज़िले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे दुधीनाला नहर में पानी का बहाव तेज़ हो गया है. सड़क और तटबंध कमज़ोर होने के कारण यह टूट गया है. जाजपुर और बारी ब्लॉक के कई लोग इससे प्रभावित होंगे.

