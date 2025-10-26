विज्ञापन
विशेष लिंक

मोंथा से खौफ में ओडिशा: कितनी तेजी, कितना खतरा, जानें चक्रवात के 10 बड़े अपडेट

मौसम विभाग ने रविवार दोपहर करीब 2:45 बजे एक्‍स पर एक पोस्‍ट शेयर की जिसके मुताबिक आंध्र प्रदेश 27, 28 और 29 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट पर है, जबकि तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ अगले तीन दिनों के लिए रेड वॉर्निंग पर हैं.

Read Time: 5 mins
Share
मोंथा से खौफ में ओडिशा: कितनी तेजी, कितना खतरा, जानें चक्रवात के 10 बड़े अपडेट
  • बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र गहरा होकर आंध्र प्रदेश तट के पाससाइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है.
  • ओडिशा सरकार ने सभी 30 जिलों को भारी बारिश और तूफान के मद्देनजर अलर्ट पर रखा है.
  • आईएमडी ने मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र रविवार को और अधिक गहरा हो गया और यह धीरे-धीरे पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण ओडिशा सरकार ने सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ओडिशा में 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी से लेकर अति भारी बारिश होगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा के पांच जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजाम के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ओरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. 

1: 100 किमी से ज्‍यादा की स्‍पीड 

IMD के अनुसार, डीप डिप्रेशन के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की शाम या रात में मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है, जो एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान के रूप में होगा. लैंडफॉल के समय, हवा की स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. 

2: मछुआरों को किया आगाह 

मौसम विभाग ने ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत संख्या-एक (डीसी-ए) प्रदर्शित किया है और मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है.  अधिकारी लाउडस्पीकर और मेगाफोन का इस्तेमाल करके समुद्र में गए मछुआरों को सचेत कर रहे हैं और उनसे तुरंत किनारे पर लौटने का आग्रह कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है. 

3: 30 जिले अलर्ट पर 

ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य के सभी 30 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और बचाव एवं राहत कार्यों के लिए कर्मचारी और प्रशासन तैयार है. मंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टरों को आसन्न भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों समेत उन जगहों से लोगों को निकालने का निर्देश दिया गया है जहां तेज हवाओं से लोगों के प्रभावित होने की संभावना है. 

4: अधिकारियों की छुट्टियां रद्द 

दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों के सात जिलों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. गजपति की जिला कलेक्टर मधुमिता ने बताया कि गर्भवती महिलाओं और असुरक्षित लोगों का पुनर्वास शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि असुरक्षित इलाकों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. 

5: स्‍कूल और आंगनवाड़ी बंद 

अधिकारियों के मुताबिक सभी आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और जिले में ओडीआरएएफ की दो टीम तैनात की गई हैं. पुरी प्रशासन ने आसन्न चक्रवात के मद्देनजर 27, 28 और 29 अक्टूबर को समुद्र तटों पर पर्यटकों के पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. 

6: आंध्र प्रदेश में अलर्ट 

आईएमडी ने कहा, 'आज सुबह 8.30 बजे, यह मौसम प्रणाली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, तमिलनाडु के चेन्नई से 780 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा से 830 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से 930 किलोमीटर दूर स्थित थी.' 

7: 24 घंटे में बनेगा तूफान 

दोपहर एक बजे जारी बुलेटिन में कहा गया, 'इसके करीब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है.' आईएमडी ने बताया कि चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास से 28 अक्टूबर की शाम या रात्रि के समय गुजरने की आशंका है. आईएमडी के मुताबिक, इस दौरान अधिकतम 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी जिसकी गति बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. 

8: क्‍या कहा IMD ने 

मौसम विभाग ने रविवार दोपहर करीब 2:45 बजे एक्‍स पर एक पोस्‍ट शेयर की जिसके मुताबिक आंध्र प्रदेश 27, 28 और 29 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट पर है, जबकि तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ अगले तीन दिनों के लिए रेड वॉर्निंग पर हैं. आईएमडी के अनुसार इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है क्योंकि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर डीप डिप्रेशन बन रहा है और 27 अक्टूबर तक यह दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक तूफान  'मोंथा' - में बदल सकता है और 28 अक्टूबर की सुबह तक यह और तेज होकर गंभीर साइक्लोनिक तूफान बन सकता है. 

9: रेड अलर्ट पर ये राज्‍य 

IMD पोस्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश को 27, 28, 29 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट, ओडिशा को 28 और 29 अक्टूबर के लिए, और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को सिर्फ 28 अक्टूबर के लिए अलर्ट पर रखा गया है. वहीं, तमिलनाडु को 27 और 28 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है. 

10: सेना भी पूरी तरह मुस्‍तैद 

भारतीय सेना ने रविवार को कहा कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, दोनों के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सिस्टम को देखते हुए उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है. इनमें से एक - बाद वाला - अगले 48 घंटों में साइक्लोन ‘मोंथा' में और तेज होने की उम्मीद है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के हवाले से कहा, 'नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) और संबंधित राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन में स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है.' 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cyclone Montha, Cyclone Montha Andhra Pradesh, Cyclone Montha Bhubaneswar
Get App for Better Experience
Install Now