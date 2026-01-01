ओडिशा में मासूम बच्चे के सामने महिला से गैंगरेप, घर छोड़ने का झांसा देकर दरिंदों ने की हैवानियत

ओडिशा के क्योंझर जिले के जोड़ा इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला को घर छोड़ने का झांसा देकर दो दरिंदों ने उसके मासूम बच्चे के सामने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है.

त्योहार की खुशी मातम में बदली

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 20 फरवरी 2026 की है. पीड़िता जोड़ा पुलिस क्षेत्र के भागलपुर गांव में माघे त्योहार में शामिल होने गई थी. रात करीब 9 बजे जब वह अपने बच्चे के साथ घर लौटने का इंतजार कर रही थी, तभी 34 साल के बासुदेव गगराई नाम के आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठा लिया.

सुनसान सड़क पर 'हैवानियत' का तांडव

आरोपी महिला को उसके घर ले जाने के बजाय गोबरधनपुर रोड की ओर एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां महुआ के पेड़ के पास गाड़ी रोककर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसी बीच उसका एक और साथी सुकलाल मुंडा भी वहां पहुंच गया और दोनों ने मासूम बच्चे के सामने ही महिला के साथ बारी-बारी से दरिंदगी की.

पति के पूछने पर महिला ने बताई आपबीती

इस घिनौने जुर्म के दौरान, आरोपियों में से एक ने पीड़िता के गाल पर काट लिया, जिससे गहरा घाव हो गया. आरोपियों ने कथित तौर पर महिला को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए. डर के मारे पीड़िता घर लौट आई और उसने किसी को घटना के बारे में नहीं बताया. कुछ दिनों बाद जब उसके पति ने बार-बार घाव के बारे में पूछा, तो पीड़िता ने आखिरकार उसे पूरी घटना बता दी. इसके बाद दंपति ने जोड़ा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों, बासुदेव गगराई और सुकलाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है.

