ओडिशा पुलिस ने अजब कर डाला! इमोजी वाली फोटो में ऐसा क्या कि 13 लाख लोग देख चुके

पुलिस विभाग और सोशल मीडिया पर उनके इंफोर्मेटिव और मजाकिया पोस्ट अक्सर ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. वैसे तो इस वजह से मुंबई पुलिस कई बार चर्चाओं में रह चुकी है लेकिन ताजा मामला ओड़शा के बरहमपुर का है. दरअसल, बरहमपुर पुलिस ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया है, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है. पुलिस ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें चार आरोपी नजर आ रहे हैं लेकिन इसके साथ उन्होंने एक क्रिएटिविटी दिखाते हुए सबके चेहरों को छिपाने के लिए उस पर उदास वाला इमोजी भी लगा दिया है.

पुलिस ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, “गोपालपुर पुलिस टीम ने पिता और पुत्र पर हमला करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया,” कैप्शन भले ही इसका सीधा और स्पष्ट रहा हो लेकिन तस्वीर को देखकर लोगों के चहरे पर हंसी जरूर आ गई और इस वजह से ओडिशा पुलिस का यह पोस्ट वायरल हो रहा है.

कई यूजर्स ने इस पोस्ट को पसंद किया कि इसमें गिरफ्तारी की खबर के साथ हास्य का मिश्रण कैसे किया गया. एक यूजर ने लिखा, "अविश्वसनीय है कि इतने भावुक चेहरे वाले लोग किसी पर हमला कर सकते हैं."

एक अन्य यूजर इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या अपराध के बारे में निराश होना चाहिए या पुलिस की मजाकिया फोटो पर हंसना चाहिए.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है. जुए के खिलाफ़ एक बड़े अभियान के बारे में उनकी अक्टूबर की पोस्ट को ही देख लें. कैप्शन में 10 दिनों में अलग-अलग पुलिस स्टेशन में चल रही छापेमारी के बारे में बताया गया था, लेकिन असल में आरोपियों की तस्वीरें ही थीं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उनकी पहचान बताने के बजाय, पुलिस ने उनके चेहरों को कई तरह के इमोजी से ढक दिया था.

Drive against Gambling

In the past 10 days, raids against Gambling has been continuously being done by Berhampur police under all police station areas.



Total cases - 17

Accused persons detained - 102

Cash seizure - ₹ 6,07,960

Mobiles seized - 75

Motorcycle seized - 23 pic.twitter.com/Vk5E7R7JkU