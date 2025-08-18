विज्ञापन
ओडिशा के ब्राह्मणी नदी में 73 भैंसों के शव तैरते मिले, ग्रामीणों में फैली दहशत

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी नदी में रविवार दोपहर को 73 भैंसों के शव नदी में उतराए पाए गए जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

  • ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी नदी में 73 भैंसों के शव पाए जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई.
  • यह घटना औल खंड के एकामानिया गांव के पास रविवार दोपहर को हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी मची.
  • कटक के पशु रोग अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भैंसों की रहस्यमय मौत की जांच में जुट गए हैं.
केंद्रपाड़ा (ओडिशा): ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी नदी में रविवार दोपहर को 73 भैंसों के शव नदी में उतराए पाए गए जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई. यह घटना तटीय जिले के औल खंड के अंतर्गत एकामानिया गांव के पास हुई. एक अधिकारी ने बताया कि कटक स्थित सरकारी ‘पशु रोग अनुसंधान संस्थान' (एडीआरआई) के वैज्ञानिकों ने इन भैंसों की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है.

केंद्रपाड़ा के मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी (सीडीवीओ) मनोज कुमार पटनायक ने कहा, ‘‘सोमवार दोपहर तक 44 भैंसों के शव बरामद किए जा चुके हैं. हमारे अनुरोध पर एडीआरआई के पशु चिकित्सा अधिकारियों और वैज्ञानिकों की एक टीम भैंसों की मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए गांव पहुंच गई है.''

